Waakirchen: Projekt Bürgerbus kommt ins Rollen – Angebot ab Mai

Anfang Mai soll er starten: Bis der bestellte Mercedes eVito Tourer (Foto) geliefert wird, mietet die Gemeinde Waakirchen einen VW-Bus an. © Mercedes-Benz AG - Global Commun

Waakirchen – Im Frühjahr soll es endlich losgehen mit dem kostenlosen Angebot „Bürger fahren für Bürger“: Anfang Mai kommt der Waakirchner Bürgerbus auf die Straße.

Nun stemmt die Gemeinde Waakirchen das Projekt Bürgerbus doch ganz allein: Eine Förderung durch das LEADER-Programm zu beantragen – wir berichteten – darauf hat die Verwaltung auf Nachfrage letztlich verzichtet, da die Fördermittel vorübergehend ausgelaufen seien.

Der favorisierte E-Mercedes mit neun Sitzplätzen ist auch bereits bestellt, hat aber gut neun Monate Lieferzeit, informierte Geschäftsführer Markus Liebl in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Deshalb mietet die Gemeinde inzwischen einen entsprechenden VW-Bus an und kam damit auf ein Angebot des örtlichen Autohauses Weingärtner zurück.



Bürgermeister Norbert Kerkel berichtete in der Sitzung außerdem, dass derzeit 26 ehrenamtliche Busfahrer verfügbar sind – für einen Puffer wären weitere Ehrenamtliche vorteilhaft. Der Schaftlacher Eckard Schmitt, der den Bürgerbus maßgeblich in die Spur brachte, kümmert sich um den Fahrerpool und die Einteilung der Busfahrer, die demnächst durch die Fahrschule Raab in Personenbeförderung unterwiesen werden und verkehrsrechtliche Kenntnisse aufgefrischt bekommen.



Die entsprechenden Fahrpläne samt Haltestellen des Bürgerbusses werden demnächst gedruckt und voraussichtlich mit der Aprilausgabe des Gemeindeboten verteilt. Auch ein eigenes Internetangebot auf der gemeindlichen Webseite wird es geben. Ein Ideenmanagement soll ebenfalls aufgebaut werden, um die Eindrücke und Vorschläge der Fahrer zu sammeln. „Wir werden sicherlich lernen müssen, wie und ob es funktioniert“, sagte Kerkel.



Spätestens im Herbst werden der Bürgerbus und seine Routen nochmal auf den Prüfstand gestellt, um zu schauen, welche Haltestellen optimiert werden könnten. Die Fahrten mit dem Bürgerbus sind allesamt kostenlos. Daniela Skodacek