Waakirchen: Schulbushaltestelle mit mehr Platz und Häuschen

Auch am „Venus-Kreisel“ steigen morgens viele Schüler in den Schulbus Richtung Gmund/Tegernsee, das bestehende Bushäusl sei jedoch zu weit weg platziert. © Daniela Skodacek

Waakirchen – Bald gibt es in Schaftlach mehr Platz an der Bushaltestelle Alex-Gugler-Straße sowie ein Bushäuschen. Damit soll das Warten komfortabler werden.

Nach Angabe der Schule in Waakirchen und des örtlichen Schulbusunternehmens Wedam steigen an der Bushaltestelle Alex-Gugler-Straße gegenüber der Einfahrt zum Schaftlacher Bahnhof viele Schulkinder ein. Der vorhandene Gehweg biete den wartenden Kindern nicht mehr ausreichend Platz.

Nun erfüllt der Waakirchner Bauausschuss den allgemeinen Wunsch nach einer größeren Fläche für den Aufenthalt der Kinder sowie nach einem Bushäuschen. Einstimmig wurde die Verwaltung beauftragt, einen Teil der bestehenden Grünfläche rechts neben dem Gedenkstein befestigen zu lassen, um dort auch ein Bushäusl zu installieren.

Im Rahmen der jüngsten Ausschusssitzung beantragten die ABV-Mitglieder außerdem zu prüfen, ob die Bushaltestelle am „Venus-Kreisel“ an der Staatsstraße Richtung Tegernsee vergleichbar verbessert werden kann, auch mit einem zusätzlichen Wartehäuschen. Hauptsächlich gehe es um den Schulbus Richtung Gmund/Tegernsee. An der Mariensteiner Straße steht ein paar Meter entfernt zwar bereits ein Bushäusl, das aber werde vor allem morgens kaum von den wartenden Schülern genutzt.

Auf Nachfrage bei Bauamtsleiter Christoph Marcher werde sich die Verwaltung mit den bestehenden Möglichkeiten auch an dieser Schulbushaltestelle befassen. Daniela Skodacek