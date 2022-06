So gemütlich war es beim Waldfest in Rottach-Egern

Viele Besucher trafen sich beim Waldfest der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee am Lori Feichta an der Valepper Straße in Rottach-Egern. © Versen

Rottach-Egern – Nach zwei Jahren Corona-Pause gab es nun wieder ein Waldfest der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee am Lori Feichta in Rottach-Egern.

Kein Halten mehr gab es nach über zweijähriger Pause wegen der Corona-Pandemie beim jüngsten Waldfest der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee im lauschigen Lori Feichta in Rottach-Egern.



Schon vor 10 Uhr trafen Gebirgsschützen von Nah und Fern ein, aber auch Einheimische aus der Region sowie vor allem Gebirgsschützen aus Tirol, Südtirol und dem Chiemgau, um zunächst die heilige Messe unter freiem Himmel mitzuerleben. Nirgendwo sonst in Bayern gibt es diese Kombination von Gebet und Feier. Eigens aus Essen an der Ruhr war dazu der Schützenkurator Pater Martin Mayr gekommen, um den Gottesdienst zu zelebrieren. „Ich habe diesen Dank an den Herrgott in dieser herrlichen Naturkathedrale so sehr vermisst“, gestand der Geistliche, was mit großem Applaus der Anwesenden unterstrichen wurde.

Wichtige Ehrengäste und Unterstützer

Zuvor hatte Schützenhauptmann Florian Baier volle 20 Minuten gebraucht, um die wichtigsten Ehrengäste und Unterstützer namentlich zu begrüßen. Dazu gehörte der aktive Gebirgsschütze und Bundestagsabgeordnete A­lexander Radwan ebenso wie die Ex-Landräte Wolfgang Gröbl und Jakob Kreidl, aber auch Rottach-Egerns Bürgermeister Christian Köck sowie Stellvertreter Josef Lang. Auch die Ärzteschaft des Landkreises war mit Berthold Höfling und Stefan Lorenzl aus dem Krankenhaus Agatharied vertreten. Ehrensache war die Anwesenheit von Gebirgsschützenlandeshauptmann Martin Haberfellner.

„Bitte jetzt das Rauchen und die Gespräche einstellen, damit es eine würdige Messe gibt“, forderte Baier dann alle Anwesenden auf – und daran wurde sich auch gehalten, obwohl der Festplatz bis in die letzten Schattenwinkel belegt war. Nicht zu zählen waren die Gläubigen, die keine lange Warteschlange scheuten, um die heilige Kommunion zu empfangen, was für sich sprach.

Urlauber und Tagesgäste beim Waldfest

In seiner Predigt erinnerte sich der Priester an die Geschichte vom Brandner Kaspar – hier in Verbindung mit Ehrenhauptmann Alfred Baier, der 2021 verstarb und unter großer Anteilnahme in Rottach-Egern beigesetzt wurde. „So wie wir den Fredi kannten, wird er im Himmel das heutige Traumwetter ausgehandelt haben“, war sich Pater Mayr voller Wehmut sicher.



Nach der Bayern-Hymne wurde der Start zum geselligen Beisammensein gegeben, wozu auch viele Urlauber und Tagesgäste zum Lori Feichta kamen. Geboten wurde für Groß und Klein etwas. Ständig besetzt war der Kinderzug. Der Biathlon-Laser-Schießstand wurde ein Renner, auch bei kleinen Gästen. Die Musikkapelle der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee, die Tegernseer Alphornbläser sowie die Rottacher Goaßlschnalzer und d’junga Wallberger rundeten das musikalische Programm ab.

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer

Ein besonders großes kulinarische Angebot verwöhnte die Gaumen: Es gab Ochsenhochrippe vom Grill, diverse Brotzeiten, Grillfleisch und Steckerlfische. Sagenhafte 150 verschiedene Kuchen wurden vom Förderverein unter Leitung von Monica von Sigritz präsentiert – eine wahre Augenweide.



Als Helden sollten die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer gefeiert werden, die bei fast unerträglicher Hitze nicht müde wurden, die vielen Waldfestbesucher bis zum späten Abend zu versorgen und zu bedienen. iv