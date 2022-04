Sebastian Dürbeck legt Mandat nieder: Wechsel im Wiesseer Gemeinderat

Nach dem Ausscheiden von Gemeinderat Sebastian Dürbeck übernimmt Florian Flach dessen Mandat. © Gemeinde

Bad Wiessee – Da Sebastian Dürbeck aus Bad Wiessee wegzieht, musste der Gemeinderat jüngst einen Nachfolger für die CSU-Fraktion benennen.

Ab sofort sitzt in der CSU-Fraktion des Gemeinderats Bad Wiessee ein neuer Mann mit am Ratstisch. Der 43-jährige Florian Flach löst als Listennachfolger seinen Parteikollegen und Vorgänger Sebastian Dürbeck ab, der sein Mandat als Gemeinderat niederlegt.



Bereits im März hat Sebastian Dürbeck seinen Rücktritt im Gemeinderat öffentlich mitgeteilt. Der Grund liegt nicht etwa in politischen Unstimmigkeiten, sondern ist ausschließlich einem Ortswechsel geschuldet. Der gebürtige Wiesseer zieht mit seiner Familie von Bad Wiessee nach Warngau um und muss daher sein Amt aufgeben, da man als Inhaber eines solchen in der Kommune, die man vertritt, wohnen und folglich als Einwohner gemeldet sein muss.

Vereidigung durch Bürgermeister Kühn

Sebastian Dürbeck nutzte seine letzte Sitzung in Bad Wiessee, um seinen Ratskollegen für eine tolle Zusammenarbeit zu danken und ihnen mit auf den Weg zu geben, so weiterzumachen. Bürgermeister Robert Kühn drückte dem scheidenden CSU-Gemeinderat seine Hochachtung für dessen Arbeit im Gremium aus.

Im öffentlichen Teil der jüngsten Ratssitzung wurde Florian Flach nun offiziell vom Gremium als neues Mitglied bestätigt. Mit 18:0 Stimmen fiel die Wahl einmütig zugunsten des Kandidaten aus. Im Anschluss daran folgte dann die Vereidigung durch Bürgermeister Robert Kühn.

Verabschiedung wird bald nachgeholt

„Ich freue mich, mein Wissen einbringen und unseren Ort gemeinsam mit Ihnen in die Zukunft führen zu dürfen“, erklärte Florian Flach nach vollendeter Zeremonie. Er kenne und schätze seinen Vorgänger persönlich, sagte er und wies auch auf einige Parallelen in der Biografie hin. Wie Sebastian Dürbeck sei auch er in Bad Wiessee geboren und aufgewachsen. Beide haben denselben beruflichen Werdegang absolviert: ein Studium zum Diplom-Kommunikationswirt an derselben Akademie und ein ähnliches Arbeitsfeld, wie Flach als Inhaber einer PR-Agentur ausführte.

Sebastian Dürbeck selbst konnte der Sitzung aus familiären Gründen nicht beiwohnen. Seine offizielle Verabschiedung werde aber bald nachgeholt, betonte der Rathauschef: „Das sind wir ihm angesichts seiner Arbeit im Gemeinderat und für die Gemeinde schuldig.“ ger