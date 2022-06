Prinzip funktioniert wie beim Mobilfunk

E-Mobilität am Tegernsee: E-Werk plant weitere Ladesäulen

Von: Katja Schlenker

Im August 2021 ging die Ladesäule für E-Mobilität auf dem Horn-Parkplatz in Tegernsee in Betrieb. © Schlenker

Tegernsee – Immer mehr E-Autos und Hybrid-Modelle gibt es auf deutschen Straßen. Das E-Werk Tegernsee reagiert darauf, indem die Infrastruktur der Ladesäulen ausgebaut wird.

Fast verdoppelt hat sich die Anzahl der neu zugelassenen Elektro-Pkw laut Kraftfahrt-Bundesamt im Jahr 2021. Erhebliche Steigerungen bei den alternativen Antriebsarten wiesen 2021 erneut Elektrofahrzeuge mit 618.460 Einheiten auf, erklärt die Behörde zudem. Diesem Trend muss auch das E-Werk Tegernsee als Stromanbieter vor Ort gerecht werden.



So informierten der geschäftsführende Werkleiter Manfred Pfeiler und Vertriebsleiter Florian Appel in der jüngsten Sitzung des Stadtrats Tegernsee über die aktuelle Lage im Tal. „Das Thema nimmt immer mehr an Fahrt auf“, sagte Florian Appel. Das zeigt sich auch an den neuen Ladesäulen, die im Tegernseer Tal installiert wurden:

Im Juni 2021 wurde ein Ladepunkt am Parkplatz am Bahnhof Moosrain in Betrieb genommen und im August einer am Horn-Parkplatz in Tegernsee.

Im März 2022 folgte einer am Parkplatz Point sowie im April jeweils Ladesäulen am Parkplatz Seefreibad, am Jod-Schwefelbad in Bad Wiessee und am Wandinger-Parkplatz in Rottach-Egern.

Voraussichtlich zum Ende des zweiten Quartals 2022 wird eine Ladesäule auf dem Parkplatz Kreuth-Klamm eingerichtet und im vierten Quartal zwei auf dem Volksfestparkplatz in Gmund.

Jede Ladesäule umfasst zwei Ladepunkte mit jeweils 22 kW Ladeleistung.

Insgesamt gebe es im Tegernseer Tal aktuell öffentliche Ladesäulen an zwölf verschiedenen Stellen mit jeweils zwei Plätzen zum Aufladen für Pkw, erläuterte der Experte.

Habe es 2018 an acht Ladepunkten gerade einmal 120 Ladevorgänge gegeben, liege die Prognose für 2022 mit 32 Ladepunkten aktuell bei 9.600 Ladevorgängen.

Ein Ladevorgang dauere etwa zweieinhalb Stunden.

Prinzip funktioniert wie beim Mobilfunk

Zudem informierte der Vertriebsleiter darüber, dass der von der Elektrizitätswerk Tegernsee Vertriebs- und Service-KG (ETVS) genutzte Ladesäulenhersteller und Betreiber Innogy von Compleo übernommen wurde. „Die Konsolidierung als 100-prozentige Tochtergesellschaft erfolgte zum 1. Januar 2022“, erklärte Florian Appel. Die bisher eingesetzten Ladesäulen würden auch nicht mehr produziert. Zudem werde darüber nachgedacht, an bereits etablierten Standorten weitere Ladepunkte zu installieren, zum Beispiel am Wandinger-Parkplatz.

Zum Abschluss des Tagesordnungspunktes beantworteten die beiden Gäste Fragen der Stadträte. So erkundigte sich Michael Bourjau (FWG) nach dem Gewinnmodell. Das Prinzip funktioniere ähnlich wie beim Mobilfunk, erklärte Florian Appel. Das E-Werk Tegernsee stelle die Infrastruktur zur Verfügung und erhalte eine Roaming-Gebühr von 35 Cent je Kilowattstunde. Darin seien alle Kosten enthalten.



Nachdenken über Punkte zum E-Schnellladen

Ursula Janssen (Grüne) interessierte das Thema Schnellladesäulen. Darüber denke man nach, erklärte der Vertriebsleiter, jedoch zeige die Datenlage, dass das Schnellladen im Tegernseer Tal gar nicht mal so gefragt sei, sondern eher an Autobahnen. „Hier ist die Verweilqualität ausschlaggebend“, sagte er, „was die Leute drum herum machen können.“ Zudem warnte er vor mehr Durchreiseverkehr wegen der Schnellladesäulen.

Ebenfalls von Interesse war die Ladedauer, unter anderem für Manuela Brandl (Bürgerliste). Das sei in Tegernsee so geregelt, dass man vier Stunden laden dürfe, erklärte Bauamtsleiterin Bettina Koch. Zudem seien die Ladesäulen so programmiert, dass automatisch eine Blockiergebühr anfalle, wird diese Zeit überschritten. ksl