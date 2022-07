Vier Tage lang Höhepunkte zum Jubiläum in Bad Wiessee

Bei Kaiserwetter konnte der Festumzug anlässlich „100 Jahre Bad“ am Sonntag in Bad Wiessee stattfinden. © Versen

Bad Wiessee – Vier Tage lang hat Bad Wiessee das 100-jährige Bestehen seines Titels gefeiert mit Konzerten und einem Festumzug. Unwetter erschwerten die Feier.

Wiessee hat am Wochenende das 100-jährige Bestehen des Titels Bad gefeiert. Mit geladenen Gästen sowie Einheimischen und Besuchern wurde das vier Tage lang zelebriert. Unwetter erschwerten das Fest.

Los ging es mit einer Feierstunde. Über 100 geladene Gäste nahmen am Donnerstag (30. Juni) am Jubiläum im Jod-Schwefelbad teil. Obwohl drohendes Unwetter samt Hagelschlag angekündigt war, erschien Landtagspräsidentin Ilse Aigner pünktlich, ebenso Vertreter aus Vereinen und Geistlichkeit sowie Landkreis- und Ortspolitiker. Den weitesten Weg hatte eine französische Abordnung aus der Partnerstadt Dourdan nahe Paris.

Kaum hatte Bürgermeister Robert Kühn jeden einzelnen Gast per Handschlag begrüßt, zeigte der Wettergott seine Macht. Am meisten im Tal war Bad Wiessee betroffen, was die Feier bei Speis und Trank eintrübte. Nach zwei Stunden war der Heimweg angesagt, denn auch das geplante Konzert an der Seepromenade musste abgesagt werden.

Am Sonntag (3. Juli) hingegen wurden die Wiesseer dann mit Traumwetter belohnt, sodass am Schlusstag des Jubiläums der malerische Festzug vom Rathaus bis zum Pavillon an der Seepromenade eine Augenweide war. Eingestimmt durch festliche Bläsermusik absolvierten die katholischen und evangelischen Pfarreien in Bad Wiessee einen festlichen ökumenischen Gottesdienst. Pfarrerin Sabine Arzberger und ihr katholischer Amtskollege Stephan Fischbacher freuten sich über die große Zahl von Besuchern.

Wiessees Bürgermeister Robert Kühn konnte dazu seine Amtskollegen Josef Bierschneider, Alfons Besel und Johannes Hagn aus Kreuth, Gmund beziehungsweise Tegernsee begrüßen. Nach der Messe mit Glaubensbekenntnis gab es eine Brotzeit mit Getränken für alle an bereitgestellten Tischen direkt am Ufer mit wundervollem Blick auf den Tegernsee und die Berge. iv