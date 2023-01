Wiesseer Gemeinderat definiert in Klausur Leitlinien für künftige Entscheidungen

Von: Sabrina Winklmaier

Bestandsschutz für Bad Wiessee: Touristische Großprojekte, die ganze Ortsteile verändern, soll es künftig nicht mehr geben. © Gernböck

Bad Wiessee – Die Gemeinde Bad Wiessee lebt zum großen Teil vom Tourismus. Doch geplante Neubauten und Großbaustellen und das immense Verkehrsaufkommen wirken sich immer massiver auf die Strukturen des Ortes aus. In einer Klausurtagung hat der Gemeinderat sich mit diesem Thema befasst und ein Bündel strategischer Ziele definiert, die künftig als Leitlinien für Entscheidungen im Bereich Tourismus dienen sollen. Die Ergebnisse wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung öffentlich vorgestellt.



Sämtliche genehmigten oder schon in Bau befindlichen Projekte stellten eindeutig eine Bereicherung für den Ort dar und seien als Investition in die Zukunft der Gemeinde ausdrücklich erwünscht, hieß es. Doch sei das Maß für Großprojekte nun voll, weitere entsprechende Vorhaben würden den Ort „maßlos verändern“, weshalb hier zum Bestandsschutz ein Riegel vorgeschoben werden müsse. Auch eine weitere Versiegelung von Grünflächen für touristische Objekte dürfe nicht mehr zugelassen werden. Bauland soll nur noch dann ausgewiesen werden, wenn die Allgemeinheit in besonderem Maße davon profitiert.

Auch ob bereits beschlossene Objekte dem Ort wirklich zum Vorteil gereichten, könne sich erst nach deren Realisierung und Eröffnung zeigen. Besonders den Trinkwasserbedarf habe die Gemeinde dabei im Blick und die schon jetzt stark belastete Infrastruktur. Mit der Maßzahl der Einwohnergleichwerte habe man früher einen guten Richtwert an der Hand gehabt. Deren Wegfall verpflichte jetzt zu „besonders verantwortungsvollen Entscheidungen“.



Hinsichtlich des Übernachtungsangebots „wäre eine gute Mischung der Hotelstandards wohl von Vorteil“, lautet der Tenor. Doch diktierten hier freilich marktwirtschaftliche Gesichtspunkte die Richtung. Aufgrund der Grundstückspreise im Tegernseer Tal würden vorwiegend Häuser der höherrangigen Kategorien gebaut. Diese hätten aber auch eine gewisse Sogwirkung für alle touristischen Vermieter. Auch der verstärkte Bau von Ferienwohnungen werde generell gutgeheißen, da hierfür weniger Personal erforderlich ist. Daran knüpfte der nächste Punkt an: Die Verpflichtung zum Bau von Mitarbeiterwohnheimen sei eine „gute Entscheidung gewesen“. Der Kehrseite sei man sich natürlich bewusst. In der Regel wollten Angestellte höchstens mittelfristig dort wohnen und wären dann wieder auf den freien Wohnungsmarkt angewiesen. Zudem seien die Mietverträge an die Arbeitsstelle geknüpft. Fällt diese weg, so droht, zumal im Bereich einfacher Tätigkeiten, die Obdachlosigkeit, wofür wiederum die Gemeinde zuständig wäre.



Zudem wurde darauf hingewiesen, dass zahlreiche Investitionen in den Tourismus auch Einheimischen zur Verfügung stehen. Hier dürfe keine Spaltung betrieben werden. In diesem Zusammenhang dürfe der Talgedanke gelebt werden: Nicht jede Investition müsse in jeder Gemeinde angeboten werden.



Wichtig sei eine stärkere Steuerung des Tagestourismus mittels digitaler Anzeigen und deren Verarbeitung in einer App. Zusätzliche Tagesveranstaltungen dürfe es nicht geben. Quasi als Entlastung für die hohe Verkehrsbelastung durch Tages­touristen sollen Einnahmen aus spürbar höheren Parkgebühren den Einheimischen zugutekommen. Eine Erhöhung der Gebühren zum neuen Jahr wurde bereits beschlossen (wir berichteten).

Dass der Tegernsee mehr und mehr zur Ganzjahresdestination wird, soll auch in der Bewerbung durch die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) Niederschlag finden, um eine gleichmäßige Auslastung während des ganzen Jahres zu erreichen und die „Stressspitzen“ im Sommer abzumildern. Außerdem soll den Touristen verstärkt Achtung vor Natur, Bergwelt und Artenschutz nahegebracht werden. Hier seien TTT und die Regionalentwicklung Oberland (REO) in der Verantwortung.



Schließlich ging es dann um das Image von Bad Wiessee als Kurort. Sicher seien die Heilquellen und das Jodschwefelbad wichtige Einrichtungen, man sei „dankbar, sie zu haben.“ Doch dürfe der Ort nicht auf einen reinen Gesundheitsstandort reduziert werden, da Bad Wiessee viel mehr als nur das sei. Letzteres ging zur „Beachtung und Umsetzung“ an die Adresse der TTT.

„Das Gremium verpflichtet sich, die erarbeiteten Ziele für den Bereich ‚Tourismus‘ bei allen zu fällenden Beschlüssen eng umrissen zu berücksichtigen“, lautete der Beschlussvorschlag, der mit 18:0 Stimmen ein klares „Ja“ erhielt. ger