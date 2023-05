Woche für die Bienen: Veranstaltungen und Aktionen in Waakirchen

Es summt in der Gemeinde

Von Sabrina Winklmaier schließen

Waakirchen – Am Samstag (14. Mai) startet in Waakirchen die mittlerweile zweite Bienenwoche. Mehrere Veranstaltungen sind den fleißigen Insekten gewidmet.

Am Samstag (20. Mai) ist der internationale Tag der Biene. Die Gemeinde Waakirchen feiert die gelb-schwarzen Brummer mit der nun zweiten Waakirchner Bienenwoche. Diese findet von Samstag (14. Mai) bis einschließlich Sonntag (21. Mai) statt. Der Verein „Was Guads vor Ort“ möchte mit insgesamt sechs Veranstaltungen das Bewusstsein für den Artenschutz stärken.

Los geht‘s am Samstag mit einer Radltour zum Lehrbienenstand Moosrain. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr beim Feuerwehrhaus in Schaftlach. Bei Regen treffen sich alle Interessierten direkt um 12 Uhr beim Bienenstand.



Am Mittwoch (17. Mai) lädt „Was Guads vor Ort“ zum Imker-Stammtisch mit Vortrag ein: Ab 19.30 Uhr berichtet Wespen- und Hornissen-Spezialist Raimund Burghardt über die Insekten. Anschließend findet eine Gesprächsrunde statt, in der Teilnehmer erfahren, wie die momentane Lage der Wildbienen im Landkreis ist. Der Stammtisch findet im Feuerwehrhaus Schaftlach statt.

Höhepunkt ist das große Jubiläumsfest mit dem Partnerschaftsverein Waakirchen-Gargano am Samstag (20. Mai): Ab 17 Uhr gibt es in der Turnhalle der Grundschule ein Honigdessert.

Alle weiteren Programmpunkte und Veranstaltung im Rahmen der Waakirchner Bienenwoche gibt es hier. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Zur besseren Planung der einzelnen Veranstaltungen bittet der Verein um Anmeldung per E-Mail an veranstaltung@wasguadsvorort.de.