Wohl technischer Defekt: Zwei Autos in Rottach-Egern ausgebrannt

Von: Sandra Hefft

Rottach-Egern – Am Mittwoch ist in Rottach-Egern ein Auto in Brand geraten. Ursächlich war wohl ein technischer Defekt. Das Feuer griff auf ein zweites Auto über.

Am Mittwoch (13. Dezember) geriet gegen 17.35 Uhr auf einem Parkplatz an der Nördlichen Hauptstraße 15 in Rottach-Egern ein Auto in Brand.

„Als der 31-jährige Fahrzeugführer aus Bad Wiessee den Brand bemerkte, versuchte er zunächst selbst, diesen abzulöschen“, erklärt die Polizei Bad Wiessee. Als ihm dies nicht gelang, verständigte der Mann umgehend den Notruf.

Das Feuer breitete sich auf den unmittelbar daneben stehenden Wagen einer 33-jährigen Dietramszellerin aus. „Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus“, erklärt die Polizei. Die Feuerwehr Rottach-Egern löschte die in Vollbrand befindlichen Fahrzeuge mit laut Polizei „starkem Kräfteansatz“. Ein Übergreifen auf das Haus und andere Fahrzeuge wurden verhindern. Verletzt wurde niemand.

Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. „Elektrofahrzeuge waren an dem Brand nicht beteiligt“, erklärt die Polizei. Der Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. An der Hausfassade entstand geringer Sachschaden durch Verrußung. she