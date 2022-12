Wohnbaugesellschaft Waakirchen blickt mit neuem Vorstand in die Zukunft

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Seit 2021 hat die Freiwillige Feuerwehr Waakirchen ihr neues Heim am Kreisel in Hauserdörfl. Die Wohnbaugesellschaft Waakirchen hat das Gebäude gebaut. © Daniela Skodacek

Waakirchen – Seit 2015 wirkt die Wohnbaugesellschaft Waakirchen (WBW-KU). Die Organisation hat Luitpold Grabmeyer zum hauptamtlichen Geschäftsführer ernannt.

Ab 1. Januar leitet Luitpold Grabmeyer, ehemaliger Finanzexperte der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, hauptamtlich die Geschicke der Wohnbaugesellschaft.

Professionalisierung und Wirtschaftlichkeit sind notwendig, damit die WBW-KU die großen Herausforderungen der Zukunft meistern kann. Mit der Ernennung von Luitpold Grabmeyer zum Geschäftsführer des kommunalen Unternehmens werden die Weichen hierfür gestellt.



„Wir freuen uns, dass wir mit Luitpold Grabmeyer einen erfahrenen und der Gemeinde sehr verbundenen Experten als Vorstand für unsere Wohnbaugesellschaft gewinnen konnten“, freut sich Norbert Kerkel, Bürgermeister von Waakirchen. Bekannte Projekte der Gesellschaft sind das neue Feuerwehrhaus in Waakirchen sowie die Gemeindehäuser in Schaftlach.

Für die Zukunft hat sich die WBW-KU vorgenommen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und Energielösungen mitzuentwickeln.„Vor allem der Wohnungsbau wird die WBW-KU in den kommenden Jahren auch weiterhin stark beschäftigten, da er in so viele wichtige Bereiche hineinwirkt“, meinte Grabmeyer „man brauche bezahlbare Wohnungen, damit die Menschen auch weiterhin im Ort leben können und nicht wegziehen müssen“. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um junge Menschen geht, die ihre erste Wohnung beziehen wollen oder um Senioren, die nicht mehr alleine in einer zu großen Wohnung leben können oder wollen. Die Wohnungen werden von der WBW-KU nicht nur gebaut, sondern in der Regel dann auch betrieben.

„Investitionen in unseren Wohnraum sind zudem Investitionen in unseren Arbeitsmarkt“, erklärte Grabmeyer weiter. Wohnungen helfen, dringend benötigte Fachkräfte aller Art in der Gemeinde anzusiedeln. Zudem will die Wohnbaugesellschaft den aktuellen Verdrängungswettbewerb im Wohnungsmarkt entgegenwirken, da man als kommunales Unternehmen in enger Abstimmung mit Verwaltungs- und Gemeinderat steht. Das Hauptziel der WBW-KU ist ganz klar: den dörflichen Charakter der Gemeinde zu erhalten. sw