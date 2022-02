Platz zum Wohnen: Freie Wähler stellen Antrag zu Horn-Grundstück in Tegernsee

Von: Katja Schlenker

Das Horn-Grundstück an der Hauptstraße in Tegernsee ist aktuell ein Parkplatz, könnte aber auch ein Wohnhaus werden. © Schlenker

Tegernsee – Die Diskussion um das Horn-Grundstück in Tegernsee geht im Stadtrat weiter. Anlass ist ein Antrag der Freien Wähler.

Aktuell wird das Horn-Grundstück an der Hauptstraße in Tegernsee als Parkplatz genutzt. Was damit geschehen könnte, wenn die Tiefgarage am Kurgarten erweitert wird, war nun Thema eines Antrags der Freien Wähler im Stadtrat. Es ging um einen Grundsatzbeschluss.



Hintergrund des Antrags ist, dass Tegernsee unter einem Mangel an Wohnraum für Einheimische leidet. „Das Horn-Gelände ist eine ungenutzte Baulücke, die nun entwickelt werden sollte“, begründeten die Freien Wähler ihren Vorschlag. „Es bietet sich an, den Kaltererplatz städteplanerisch zu integrieren und zu einem attraktiven Ort zu entwickeln.“

Hotel Guggemos integrieren

Sollte ein Wohnhaus in der Baulücke entstehen, sollte dieses auch eine öffentliche Tiefgarage anbieten, um Geschäftsleuten keine Einschränkungen beim Kundenverkehr aufzubürden. Auch das gegenüberliegende frühere Hotel Guggemos, für das es ebenfalls Pläne gibt, soll integriert werden.

Zunächst äußerte sich Bauamtsleiterin Bettina Koch im Namen der Verwaltung zu dem Antrag: „Vorgeschlagen wird, eine Entscheidung zu diesem Punkt zurückzustellen, bis eine Entscheidung zu der Neugestaltung des Grundstücks Guggemos und dem dafür notwendigen Bebauungsplan getroffen worden ist.“

Tiefgarage am Kurgarten erweitern

Zudem riet sie dringend davon ab, beide Projekte in einem Bebauungsplan zusammenzufassen. „In Verbindung mit dem Kaltererplatz und der Rosenstraße würde sich vielleicht sogar ein städtebaulicher Wettbewerb anbieten, insbesondere dann, wenn die Tiefgaragen­erweiterung im Kurgarten verwirklicht worden ist“, sagte sie. „Dann würden sich weitere Handlungsspielräume ergeben.“

Als faszinierende Idee, bezeichnete es Michael Bourjau, als er den Antrag der Freien Wähler erläuterte, Kaltererplatz und Rosenstraße in das Konzept einzubeziehen. Auch Fraktionskollege Andreas Obermüller fand deutliche Worte: „Was gebraucht wird, sind Wohnungen. Ich möchte das mit dem Parkhaus nicht mehr hören.“ Auf dem Horn-Grundstück ein solches zu errichten, empfindet er als Unsinn, weil Parkplätze dort nicht gebraucht würden, sondern weiter im Zentrum.

Wohn- und Geschäftshaus entstehen

Diesem Gedanken schloss sich auch Markus Schertler (CSU) an. „Auf dem Horn-Gelände hat die Stadt die Möglichkeit, Wohnungen für Einheimische zu entwickeln“, erklärte er. „Statt Häuser zu kaufen, die auf dem Markt sind und zum Teil Mondpreise erzielen.“ So hatte es die Stadt in der Vergangenheit mehrfach getan, um Immobilien zu sichern.



„Auf jeden Fall sollte dort ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen“, bekräftigte auch Fraktionskollege Andreas Feichtner. „Dann müssen die Autos in eine Tiefgarage, aber wir reden hier von 250 oder 300 Metern, die kann man leicht gehen, um ins Zentrum zu kommen.“



Bedenken zu Wohnungsbau

Ursula Janssen (Grüne) äußerte jedoch Bedenken, dass in der Baulücke am Horn-Parkplatz aufgrund des Hangs wertige Wohnungen samt Tiefgarage entstehen könnten. Zudem forderte sie ein übergeordnetes Konzept ein.



Schließlich bremste Bürgermeister Johannes Hagn die Diskussion ein und fragte in die Runde, ob man nicht zunächst dem Vorschlag der Verwaltung folgen und eine Entscheidung vertagen wolle. Dem schlossen sich die Stadträte einstimmig an. In einer Klausursitzung soll nochmals über den Antrag gesprochen werden. ksl