Wohnen im Alter: Entscheidung für Projekt in Gmund gefallen

Das Projekt „Wohnen im Alter“ soll auf dem Grundstück gegenüber dem Gmunder Bauhof umgesetzt werden. © Mörtl

Gmund – Das Projekt „Wohnen im Alter“ in Gmund nimmt weiter Gestalt ein. Ein Grundstück scheint nun gefunden. Doch das gefällt nicht jedem.

Mit dem Bauprojekt „Wohnen im Alter“ und der damit verbundenen Frage nach einem geeigneten Grundstück haben sich die Gemeinderäte in Gmund in ihrer jüngsten Sitzung intensiv auseinandergesetzt. Mit zwei Gegenstimmen konnten sich die anwesenden Sitzungsteilnehmer auf ein Grundstück an der Hirschberg­straße gegenüber dem Bauhof einigen. Nicht gebaut wird somit wegen der unzureichenden ÖPNV-Anbindung an der Finsterwalder Straße in Dürnbach sowie aufgrund der Lage und fehlenden Möglichkeit für Erweiterungsbauten an der Wiesseer Straße bei Gut Kaltenbrunn.



Für die Gemeinderatsmitglieder bringt das ausgewählte Grundstück hinsichtlich der fußläufigen Einkaufsmöglichkeiten und des ÖPNV die besten Voraussetzungen, um den künftigen Bewohnern auch im Alter ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Eine der Herausforderungen ist jedoch die Hanglage. Aufgrund der Steigung muss insbesondere auf die Barrierefreiheit ein Augenmerk gelegt werden.

Kritik von der Grünen-Fraktion

Für die Fraktionsmitglieder der Grünen erfolgte die Auswahl des Grundstücks verfrüht. Michael Huber äußerte die Befürchtung, dass man gerade den dritten Schritt vor den beiden ersten mache. Er gab dabei zu bedenken, dass man zunächst die genaue Ausgestaltung des Projekts festlegen müsse, um auch das geeignete Grundstück auswählen zu können. Das geplante Quartierskonzept, welches eine weitere Einbindung ins Gemeindeleben durch Aktivitäten in der angeschlossenen Begegnungsstätte schaffen soll, sei noch nicht weiter durchdacht worden. Diese Faktoren spielen jedoch eine bedeutende Rolle.

Seine Parteikollegin Laura Wagner unterstützte diese Ansicht. Ihrem Empfinden nach war keines der vorgestellten Grundstücke ideal: „Mein Gefühl ist: Wir fahren jetzt schnell-schnell, weil wir was vorzeigen wollen – und am Ende haben wir ein halbgares Projekt.“



Workshop im Juli geplant

Ansichten, die der Gmunder Bürgermeister Alfons Besel nicht teilte. Für einen anstehenden Workshop im Juli, bei dem das Konzept weiter ausgearbeitet werden soll, wäre es von Vorteil, das Grundstück bereits zu kennen. „Wir haben das Projekt für die Gemeinde priorisiert und seitdem arbeiten wir Schritt für Schritt. Wir haben den Experten-Workshop abgehalten und dabei ganz grob die ersten Umrisse bekommen und bei einem Betroffenen-Workshop mit möglichen Nutzern die künftige Ausgestaltung diskutiert“, sagte er. Die Gemeinderätin und Referentin für Soziales und Senioren, Martina Ettstaller (CSU), bekräftigte die Aussagen des Bürgermeisters: „Ich finde es wichtig zu wissen: Wo gehen wir hin? Irgendwo muss man mal anfangen, sonst treten wir auf der Stelle.“

Die Auswahl des Architekten erfolgt im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb. Dazu lädt die Gemeinde Architekturbüros ein, Lösungsvorschläge zu erstellen. Auf Basis der eingereichten Entwürfe wird dann die Entscheidung von den Gemeinderäten getroffen. Bei der Planung werde auch die in der Sitzung verabschiedete Baukultur-Charta zum Einsatz kommen, die Themen wie Bauproportionen, Umwelt- und Ressourcenschonung sowie Klimaschutzvorgaben beinhaltet. pm