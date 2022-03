Ein Stadtrat muss sich Votum enthalten

Yacht-Club Tegernsee plant Neubau eines Jugend- und Regattacenters

Am Vereinsheim des Yacht-Club Tegernsee soll ein Anbau entstehen. Die Stadt hat ihr Okay gegeben. © Schlenker

Tegernsee – Ein neues Jugend- und Regattacenter soll am Vereinsheim des Yacht-Club Tegernsee entstehen. Die Stadträte haben nun darüber diskutiert.

Der Yacht-Club Tegernsee (YCAT) möchte ein neues Jugend- und Regattacenter auf dem Grundstück Seestraße 42 bauen. Die Mitglieder im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Stadt haben kürzlich über die Pläne abgestimmt.

Auf der Südseite des Anwesens wird ein 22,51x7,50 Meter erdgeschossiger Anbau beantragt mit einem 35 Grad steilen Walmdach, erläuterte Bauamtsleiterin Bettina Koch die Pläne. Außerdem werde ein Quergiebel geplant, um den Eingang zu überdachen. Dieser Anbau soll zudem mit einem 6,96x4,54 Meter großen erdgeschossigen Zwischenbau an den Altbestand angebunden werden. Dieser soll ein Flachdach erhalten. Der Anbau solle zum einen Umkleiden und Lager für Ausrüstung beherbergen sowie zum anderen dem Restaurant „See La Vie“ mehr Platz bieten, unter anderem für Pausenraum, Lager und Toiletten.

Haupthaus steht unter Denkmalschutz

„Das steile Walmdach und das Flachdach entsprechen nicht der Gestaltungssatzung“, erklärte die Bauamtsleiterin. „Für beide Dächer wird eine Abweichung von den Festsetzungen der Gestaltungssatzung beantragt.“



Begründet wird das steile Walmdach damit, dass sich der Anbau so an das denkmalgeschützte Hauptgebäude anpasse und besser in das Ensemble einfüge. Der Zwischenbau mit Flachdach soll eine Art Zäsur darstellen zwischen beiden Gebäuden. So sei sichergestellt, dass der denkmalgeschützte Hauptbaukörper in seiner Wirkung erhalten bleibe und der Erweiterungsbau als zeitgemäße Ergänzung wahrgenommen werde.



Für die bestehende Wohn- und gewerbliche Nutzung sowie die geplante Erweiterung des Gastraums würden 17 Stellplätze im Lageplan dargestellt, für den Yacht-Club selbst keine, sagte Bettina Koch. 2008 seien zudem bereits ähnliche Pläne genehmigt worden, allerdings ohne Zwischenbau. Das Bauvorhaben wurde dann aber nicht umgesetzt, sodass die Genehmigung mittlerweile erloschen ist.

Ein Stadtrat muss sich Votum enthalten

Den anwesenden Ausschussmitgliedern sagten die Pläne überwiegend zu. „Der Ergänzungsbau gefällt mir gut, das kann ich bewilligen“, sagte Rudolf Gritsch (CSU). Etwas kritischer sah es Peter Hollerauer (FWG): „Für mich ist das nicht stimmig. Bei der Draufsicht ist zu sehen, dass der Baukörper sehr lang ist.“ Manuela Brandl (Bürgerliste) fand es prinzipiell gut, dass etwas für die Jugend gemacht werde.



Letztlich befürworteten die Mitglieder des Ausschusses den Anbau mit beantragtem 35 Grad steilem Walmdach einstimmig. Für den Zwischenbau gab es 4:3 Stimmen. Stadtrat Michael Bourjau (FWG) enthielt sich als Mitglied des Vorstands im Yacht-Club dem Tagesordnungspunkt. Das letzte Wort hat nun das Landratsamt, das die Pläne genehmigen muss. Die erste Hürde ist jedenfalls genommen. ksl