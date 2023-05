Gmund: Zaun entlang Bahnlinie beschädigt

Von: Sabrina Winklmaier

Ein Zaun sollte Besucher und Bahnverkehr während des Gmunder Volksfests und des Patronatstags voneinander schützen. Unbekannte beschädigten diesen bereits am ersten Volksfestwochenende. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Gmund – Die Tegernsee-Bahn errichtete im Bereich des Volksfestplatzes an der Bahnlinie einen Zaun, um Besucher vor dem Zugverkehr zu schützen. Dieser wurde nun mutwillig beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auch circa 2500 Euro.

Um sowohl die Besucher des Volksfestes in Gmund und des anstehenden Patronatstag am Sonntag, 7. Mai, zu schützen, errichtete die Tegernsee-Bahn einen Zaun entlang der Bahnlinie in Gmund. Der neu errichtete Zaun wurde am vergangenen Volksfestwochenende bereits stark beschädigt, teilt die Tegernsee-Bahn mit. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ungefähr 2500 Euro.

Die Tegernsee-Bahn erstattete bereits Anzeige bei der Polizeiinspektion Bad Wiessee. Wer sachdienliche Hinweise zum dem beschädigten Zaun geben kann, meldet sich bei der Polizei Bad Wiessee, Telefon 08022/98780.