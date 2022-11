Zwei Linden müssen weichen: Ab Mittwoch Arbeiten in Gmund

Von: Sandra Hefft

Teilen

Der Brandkrustenpilz setzt Bäumen zu: Zwei Linden in Gmund steht kommende Woche die Fällung bevor. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Gmund – Weil ihre Stand- und Bruchsicherheit nicht gewährleistet werden kann, müssen zwei Linden an der Kaltenbrunner Allee in Gmund gefällt werden.

Wie das Staatliche Bauamt Rosenheim informiert, sind zwei Linden an der Kaltenbrunner Allee in Gmund vom aggressiven Brandkrustenpilz befallen. Sie müssen gefällt werden. Der Brandkrustenpilz ist sehr gefürchtet, denn er zersetzt Holz. Er tritt vorwiegend im unteren Bereich des befallen Baumes auf und zersetzt den Wurzelbereich. „Die befallenen Stellen sehen wie verbrannt aus, daher hat der Pilz seinen Namen“, erklärt das Staatliche Bauamt Rosenheim.

Zwei Bäume an der Kaltenbrunner Allee in Gmund sind von diesem aggressiven Pilz befallen. „Da ihre Stand- und Bruchsicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann, müssen die beiden Bäume gefällt werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Aufgefallen ist der Befall bei einer turnusmäßigen Untersuchung. Da an den beiden Bäumen in der Vergangenheit aufwendige baumpflegerische Maßnahmen durchgeführt wurden, beispielsweise der Einbau von Kronen­sicherungen, wurden die Bäume besonders engmaschig untersucht und beobachtet. Die Fällung wurde bei einem Ortstermin mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde beschlossen.

Ein Baum bleibt teilweise stehen, dort wohnt der Lindenprachtkäfer

Da in einem der beiden Bäume eine besonders geschützte Käferart, der sogenannte Lindenprachtkäfer, ein Zuhause gefunden hat, wird dieser Baum als etwa zwei bis drei Meter hoher Stumpf erhalten. Beim Termin wurde auch die Nachpflanzung von vier Linden festgelegt, „um den Charakter der Allee zu erhalten“, erklärt das Amt.

Die Fällarbeiten werden am Mittwoch, 30. November, und Donnerstag, 1. Dezember, durch die Straßenmeisterei Hausham durchgeführt. Im Bereich der Kaltenbrunner Allee kann es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen, da schweres Gerät zum Einsatz kommt. she