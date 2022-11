Tegernseer Tal-Heft für Kinder: Den Nachwuchs zum Staunen bringen

Von: Christina Jachert-Maier

Freude über ein gelungenes Produkt: Chefredakteurin Annette Lehmeier präsentiert die druckfrischen Ausgaben des Talhefts für Kinder mit (v.l.) Johannes Hagn (Bürgermeister Tegernsee), Josef Bierschneider (Bürgermeister Kreuth), Manfred Pfeiler (E-Werk Tegernsee), Christian Köck (Bürgermeister Rottach-Egern), Alfons Besel (Bürgermeister Gmund) und Robert Kühn (Bürgermeister Bad Wiessee). © Tegernseer tal Verlag

Dass der allererste Cowboy wahrscheinlich ein Gmunder war, wie die Königskinder Ferien machten und was die Mönche im Tegernseer Tal auf dem Teller hatten: All das und noch viel mehr ist im brandneuen Heft Tegernseer Tal für Kinder zu lesen.

Tegernsee - Das Tegernseer Tal Heft für Kinder ist eine Sonderausgabe, 80 Seiten stark, die der Tegernseer Tal Verlag mit Unterstützung seiner Gesellschafter – die fünf Tal-Kommunen und das E-Werk der Stadt Tegernsee – und dank einer Finanzspritze aus dem EU-Förderprogramm Leader herausgegeben hat. 3000 Exemplare umfasst die erste Ausgabe, die Chefredakteurin Annette Lehmeier jetzt den Tal-Bürgermeistern übergeben hat. Dank der EU-Förderung werden die Exemplare nicht verkauft, sondern kostenlos an die dritten und vierten Klassen der Grundschulen verteilt.

„Bereicherung für den Unterricht in der Grundschule“

Wiessees Bürgermeister Robert Kühn hat bereits einen Schwung Hefte in der örtlichen Grundschule abgeliefert. Mit besonderem Stolz: Ein Talheft für Kinder aufzulegen, war seine Idee. „Ich bin froh, dass daraus ein so tolles Projekt geworden ist“, meint Kühn. Die Hefte seien eine große Bereicherung für den Unterricht in der Grundschule.

Kühn hatte den Anstoß vor über einem Jahr bei einer Bürgermeisterdienstbesprechung gegeben, als Beispiel brachte er ein Heft für Kinder aus einem Ort im Landkreis München mit. Seinen Kollegen gefiel die Idee. Und was lag näher, als beim Tegernseer Tal Verlag vorstellig zu werden?

Chefredakteurin Lehmeier blätterte das als Beispiel mitgebrachte Heft durch – und kam schnell zu dem Schluss: „Das können wir besser.“ Mit ihrem Team nahm sie die Herausforderung an, erstmals in der bald 70-jährigen Geschichte des Tegernseer Tal Verlags die Welt durch die Augen sehr junger Leser zu betrachten.

Gelungene Illustrationen

Das Ergebnis begeistert auf den ersten Blick. Jan Reiser hat das Heft mit feinem Strich und sehr viel Witz illustriert. Der Künstler ist Sohn eines Künstlers: Vater Hans Reiser aus Reichersbeuern ist als Karikaturist und Illustrator weithin bekannt. Der Junior hat sich im gleichen Metier einen Namen gemacht und erwies sich für das Projekt als „absoluter Glücksgriff“ schwärmt Lehmeier. „Jeder Strich sprüht vor Lebensfreude.“

Überhaupt kommt das Talheft für Kinder teils als – sehr hochwertiger – Comic daher. Detailverliebte Wimmelbilder, sagenhafte Szenerien, bildlich umgesetzte Dialektausdrücke: Das Heft erzählt sehr viel – und sehr lustig – in Bildern.

Themen für Kinder mit Witz verpackt

„Die Frage war: Wie verpacken wir ein Thema so, dass eine Achtjährige oder ein Neunjähriger Feuer fängt?“, meint Lehmeier. Ein erwachsener Leser halte schon mal eine anstrengende Textstrecke durch, das Kind aber nicht. „Und wir wollten auch kein betuliches Kinderheft schaffen“, meint Lehmeier. Es sollte also leicht zu lesen sein, aber nie fad. Eine Herausforderung, sagt Lehmeier, die auch Freude war.

Geschichte, Natur und Kultur

Leichter fiel die Wahl der Themen. Leitfaden war der Lehrplan für den Heimat- und Sachunterricht in den Grundschulen im Tegernseer Tal. „Die Kinder sollen auch ein Gefühl dafür bekommen, wie besonders das Tegernseer Tal ist“, erklärt Lehmeier. Und auch dafür, was wichtig ist, „damit es hier so toll bleibt“. Es geht also um Kultur, Menschen, Geschichte und Landschaft, aber alles so verpackt, dass es staunen lässt – und Spaß macht. Kleine Rätsel und lustige Episoden gehören dazu. Auch erwachsene Leser dürften das Heft mit großem Vergnügen lesen.

So einprägsam, wie Historiker Roland Götz fürs Kinder-Talheft das Klosterleben erklärt, werden trockenen Fakten aufs Unterhaltsamste lebendig. Auch die Traditionen sind ein großes Thema und die Frage, wie das Gemeinwesen funktioniert. Was machen Bürgermeister und Gemeinderat, wie ist es bei der Jugend-Feuerwehr, was muss man bei der DLRG und bei der Bergwacht können? Das Heft liefert nicht nur Erklärungen, sondern ruft auch dazu auf, selbst aktiv zu werden.

Heft wird in Grundschulen verteilt

„Es war sehr anstrengend“, sagt Lehmeier über die Produktion des besonderen Hefts. Aber das Ergebnis lohne die Anstrengung: „Und es hat ja auch Bestand.“ Die 3000 Hefte der ersten Auflage sind auf den Bedarf von fünf Jahrgängen an den Tal-Grundschulen ausgelegt, also bis 2026. Interessenten, die ein Heft haben wollen, so Lehmeier, könnten sich aber auch an die einzelnen Gemeinden wenden.