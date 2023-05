Der Bergbus rollt wieder in den Landkreis: DAV bietet Übergangskonzept

Von: Gabi Werner

Der Münchner Bergbus wurde im Juni 2021 auf der Theresienwiese erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Mittlerweile geht er in seine dritte Saison – heuer allerdings mit verändertem Konzept. © Archiv Oliver Bodmer

Als Pilotprojekt hat der Alpenverein München & Oberland vor zwei Jahren den Münchner Bergbus ins Rollen gebracht.

Landkreis – Das Ziel war klar: Wanderer sollten auf diese Weise ohne eigenes Auto und damit nachhaltiger von der Landeshauptstadt in die beliebten Ausflugsregionen gelangen. Zwei Linien führten durch den Landkreis Miesbach: ins Tegernseer Tal und ins Leitzachtal. Um das Angebot aufrechtzuerhalten, strebt der DAV eine Integration des Bergbusses in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) an. Frühestens 2024 könnte es soweit sein. Aber auch in der Übergangsphase soll der Bergbus nicht von den Straßen verschwinden – für heuer hat der Alpenverein ein alternatives Konzept auf die Beine gestellt.

Sonderfahrplan

„Wir wollten, dass der Bergbus weiterhin öffentlich präsent ist und nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Hannah Trowal, Pressereferentin der DAV-Sektion München & Oberland. Daher die „Übergangslösung“. Während der Münchner Bergbus in den vergangenen beiden Jahren jeden Samstag und Sonntag feste Routen abfuhr, wird er dieses Jahr einen Sonderfahrplan bedienen. Jedes zweite Wochenende zwischen Mai und Oktober bietet der Alpenverein in Kooperation mit den jeweiligen Zielregionen eine Busfahrt inklusive Highlight-Veranstaltung an. Der DAV nennt es in seiner Pressemitteilung „ein Freizeitangebot zu den Besonderheiten der Region“. Finanziert wird das Projekt vom Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München.

Wie schon in der Vergangenheit gehört der Landkreis Miesbach auch in diesem Sommer zu den Zielen des Bergbusses. Am 18. Juni beispielsweise geht es auf der Linie Leitzach-/Ursprungtal vom Münchner Ostbahnhof aus über Hundham und Fischbachau zu verschiedenen Haltestellen in Bayrischzell. Die Teilnehmer hören hier laut Programm „spannende Geschichten zum fast vergessenen Bergbau im Leitzachtal“. Oder der 2. Juli: An diesem Tag rollt der Bergbus über Bad Wiessee und Rottach-Egern nach Kreuth, wo eine Führung durch die Naturkäserei auf dem Programm steht.

Alpinprogramm des DAV

Die Teilnahme an den „Highlight-Veranstaltungen“ ist übrigens kein Muss. Die Ausflügler könnten den Bergbus auch als reines Transportmittel nutzen und sich selbst eine Tour heraussuchen, sagt Trowal. Darüber hinaus werden über das Alpinprogramm des DAV geführte Bergtouren angeboten, an ausgewählten Terminen finden laut Pressemitteilung zudem Müllsammelaktionen statt. „Wer seine eigene Tour gehen möchte, kann einfach an einer der ausgeschriebenen Haltestellen aussteigen“, heißt es. Damit der Bergbus als Verkehrsmittel attraktiv bleibt, wird darin auch das neue 49-Euro-Ticket anerkannt, wie Trowal erklärt.

Ziel 2024

Ziel für 2024 ist und bleibt aber die Übernahme des Bergbusses in den ÖPNV-Linienverkehr. Ob es soweit kommt, entscheidet sich laut Trowal wohl im Laufe des Sommers. „Das hängt noch von den einzelnen Landkreisen und den dortigen Kreistagsbeschlüssen ab“, meint die Pressesprecherin. Ob und in welcher Form der Münchner Bergbus ab 2024 auf den Straßen des Landkreises unterwegs sein wird, ist also noch unklar.

Matthias Ballweg, Vorsitzender der Sektion Oberland des DAV, jedenfalls ist nach wie vor vom Konzept des Bergbusses überzeugt. „Wir haben den Münchner Bergbus als Pilotprojekt initiiert, um aufzuzeigen, wie alternative Mobilität in die Berge funktionieren kann“, sagt er. Die hohe Auslastung der beiden vergangenen Jahre habe bewiesen, dass die Vision einer stressfreien Alternative zum Auto umsetzbar sei und große Ansprache finde.

Dass die Ausflügler nicht mit dem eigenen Auto anreisen, ist auch im Sinne der Landkreis-Gemeinden, die – gerade im Tegernseer Tal – bisweilen schwer unter dem hohen Verkehrsaufkommen leiden. So hatten zuletzt Rottach-Egern, Bad Wiessee, Kreuth und Bayrischzell mitgezogen, als es darum ging, den Bergbus finanziell zu unterstützen (wir berichteten).