Diakonieverein Tegernseer Tal: „Es muss niemand fürchten, dass der Pflegedienst bald nicht mehr kommt“

Von: Christina Jachert-Maier

Der Diakonieverein Tegernseer Tal bietet unter anderem einen ambulanten Pflegedienst an. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Querelen im Diakonieverein Tegernseer Tal sorgen für Unruhe. Unterdessen erklärt der geschäftsführende Vorstand Eberhard Ziegler: Die Versorgung der Pflegebedürftigen ist gesichert. Aber im Verein rumort’s.

Gmund – Zwei von insgesamt drei Verwaltungsrätinnen des Diakonievereins Tegernseer Tal sind zurückgetreten, im Jahr 2022 ist ein Defizit von knapp 225 000 Euro entstanden. Der Bericht unserer Zeitung darüber habe viele der Betreuten in Sorge versetzt, erklärt geschäftsführender Vorstand Eberhard Ziegler (79). Aus seiner Sicht gibt es dazu aber keinen Anlass: „Es muss niemand fürchten, dass der Pflegedienst bald nicht mehr kommt.“ Der Verein stehe trotz des hohen Defizits im Jahr 2022 finanziell insgesamt gut da: „Wir haben ein Polster.“

Satzung verordnet neue Führungsstruktur

Der Diakonieverein mit Sitz in Gmund ist mit rund 40 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,4 Millionen Euro der große soziale Träger im Tegernseer Tal. Zu den Angeboten gehören der ambulante Pflegedienst, die Tagespflege Hiltl, die Gmunder Tafel und das Sozialkaufhaus Ringelsocke. Im Frühjahr wurde eine neue Satzung verabschiedet, die mit einer Veränderung der Führungsstruktur einhergeht. Die Verantwortung liegt künftig in den Händen eines Verwaltungsrats, der seinerseits einen hauptamtlichen Geschäftsführer bestimmt.

Früher ehrenamtlich, jetzt mit festem Gehalt

Die neue Satzung soll für eine Professionalisierung sorgen. „Das Diakonische Werk meint, man kann ein Unternehmen dieser Größe nicht mehr ehrenamtlich führen“, erklärt Ziegler. Darum hätten Juristen der Nürnberger Geschäftsstelle auf die neue Satzung gedrängt. Die größten Änderungen: Ein Hauptamtlicher führt die Geschäfte, ein externer Wirtschaftsprüfer kontrolliert die Finanzen. Eingesetzt wird der geschäftsführende Vorstand vom ehrenamtlichen Verwaltungsrat, der insgesamt den Kurs vorgibt.

Umgesetzt hat der Diakonieverein Tegernseer Tal die neue Struktur so: Ziegler, der den Verein 32 Jahre lang ehrenamtlich geführt hat, agiert jetzt hauptamtlich als geschäftsführender Vorstand mit festem Gehalt. Aus der Höhe seiner Entschädigung macht Ziegler kein Geheimnis: Sie beträgt ihm zufolge 1500 Euro monatlich.

Verwaltungsrat besteht nur noch aus einer Person

Beschlossen wurde die Satzung bei einer Mitgliederversammlung Ende März. Auch die dort gewählten Verwaltungsrätinnen Monika Peikert, Ingrid Versen und Marlies Breitensträter hätten dafür gestimmt, erinnert Ziegler. Versen und Peikert erklärten jedoch kurz darauf ihren Rücktritt. Befreundete Juristen hätten ihr wegen der neuen Satzung dazu geraten, erklärt Versen. Sie fürchte eine persönliche Haftung. Vor allem sorge sie sich um den Verein, betont Versen. Durch den schnellen Rückzug habe keine Sitzung des Verwaltungsrats mit Wahl des geschäftsführenden Vorstands stattgefunden, sagt Versen.

Seine Wahl sei dennoch erfolgt, berichtet Ziegler. Durch Marlies Breitensträter, die einzige verbliebende Verwaltungsrätin. „Das mussten wir so machen. Sonst gäbe es heute keinen Diakonieverein mehr“, erklärt Ziegler. Es fehle an kompetenten Menschen, die sich engagieren wollten, beklagt er. Eigentlich sollte der Verwaltungsrat aus drei bis sechs Personen bestehen. Seine Amtsperiode, so Ziegler, währe vier Jahre, also bis 2027.

Forderung nach außerordentlicher Mitgliederversammlung

Während Christine Zierer, Gmunds dritte Bürgermeisterin und engagiertes Mitglied des Diakonievereins, auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung drängt, sieht Ziegler dazu keinen Anlass. Turnusmäßig ist die Zusammenkunft erst 2025 fällig.