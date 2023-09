Die besten Arbeitgeber der Region

Teamwork ist bei vielen Jobs gefragt. Finden Sie Ihren neuen Traumjob in den Regionalausgaben des Münchner Merkur. © Panthermedia

Jobsuchende und aktuelle Arbeitsplatzangebote finden in der nächsten Magazinbeilage der Regionalausgaben des Münchner Merkur zueinander.

Die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach liegen nicht nur in einem landschaftlich reizvollen und touristisch attraktiven Gebiet. Sie sind auch die Heimat zahlreicher innovativer und erfolgreicher Unternehmen, vom Kleinbetrieb bis zu großen Mittelständischen Firmen und Behörden. Viele von ihnen bewegt eine Sorge: Es fehlen Fachkräfte und engagierte Mitarbeiter.

In der Magazinbeilage der Regionalausgaben des Münchner Merkur – die am 13 Juli erscheinen – bekommen die Unternehmen Gelegenheit, sich vorzustellen und ihre offenen Stellen zu präsentieren. Hier sehen Sie, wo sich Ihnen Chancen für einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bieten, welche Aufgaben Sie erwarten und wie Sie am besten mit diesen Unternehmen Kontakt aufnehmen können, um sich für eine der offenen Stellen zu bewerben.

Vom Kleinbetrieb bis zu großen Mittelständischen Firmen und Behörden: Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach haben vielfältige Arbeitgeber zu bieten. © Andrew Lozovyi/Panthermedia

Dieses regionale Magazin des Münchner Merkur bringt Interessenten und aktuelle Arbeitsplatzangebote zusammen. Nutzen Sie diese Chance und informieren Sie sich auf den folgenden Seiten. Vielleicht ist ja hier bereits Ihr Traumjob dabei?

Die wichtigsten Daten:

Typ: Beilage in der Tageszeitung

Beilage in der Tageszeitung Erscheinungstermin: 13.07.2023

13.07.2023 Verbreitung: Landkreis Miesbach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und Landkreis München Süd

Landkreis Miesbach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und Landkreis München Süd Auflage: ca. 35.521 Exemplare

ca. 35.521 Exemplare Reichweite: ca. 143.000 Leser

