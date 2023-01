Die Narren melden sich zurück

Der Fasching nimmt Fahrt auf

Nur noch wenige Tage, dann starten die Gmunder Seegeister mit ihrem Kindergardetreffen offiziell in die Faschingssaison. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist die Vorfreude aufs närrische Treiben diesmal besonders groß. „Wir sind voller Euphorie“, sagt Präsident Florian Gradl (34).

Gmund – Die Enttäuschung der zurückliegenden Saison scheint abgehakt. Anfang 2022 hatten die Seegeister aus Gmund wegen der Pandemie endgültig all ihre Aktivitäten auf Eis gelegt – der Fasching fiel zum zweiten Mal in Folge flach. Ein Jahr lang bewahrten die Verantwortlichen der Faschingsgesellschaft daraufhin Stillschweigen – sowohl die Namen der Prinzenpaare als auch das Motto blieben unter Verschluss und wurden in die neue Saison „hinübergerettet“ (wir berichteten).

Nach der Inthronisation im November dürfen die Garden und die Hoheiten heuer nun endlich wieder in den Fasching starten. Der erste offizielle Termin steht am Samstag, 21. Januar, auf dem Programm: Im Rottacher Seeforum richten die Seegeister ab 11.30 Uhr (Einlass: ab 11 Uhr) ihr traditionelles Kindergardetreffen aus. „Es kommen 15 Garden aus dem gesamten Oberland“, kündigt Gradl an.

Der Präsident – Nachfolger des langjährigen Ober-Narren Bernd Ettenreich – musste den Fasching gemeinsam mit den Vereinskollegen nach zwei Jahren Corona-Pause erst wieder in Schwung bringen. „Jetzt sind wir aber fast wieder da, wo wir hinwollen“, sagt Gradl. Der Terminkalender der Garden und Prinzenpaare, die ihre Auftritte diesmal unter das Motto „Après Ski“ gestellt haben, ist gut gefüllt. „Die Nachfrage ist da“, berichtet Gradl. Auch in Seniorenheimen, wo zuletzt noch immer strenge Corona-Auflagen an der Tagesordnung waren, seien die Gastspiele der Seegeister wieder gefragt. „Und wir freuen uns, dass wir kommen dürfen“, erklärt der Präsident.

Darüber hinaus werden die Seegeister mit ihrem Prinz Wacki I. und der Prinzessin Sabrina I. bei verschiedenen Partnergarden zu Gast sein, bei Faschingspartys in der Region auftreten und zu einigen Terminen ihre Tänze unter freiem Himmel aufführen. Am 11. Februar beispielsweise sind die Seegeister beim Weibafasching in Schaftlach zu erleben, am 18. Februar bei der Faschingsparty auf Gut Kaltenbrunn, am 20. Februar beim Kinderfasching der Sportfreunde Gmund im Oberstöger. Das Ende der Fahnenstange ist damit wohl nicht erreicht – „da kann noch einiges dazu kommen“, meint der Präsident.

Insbesondere an den Faschingstagen, wenn sich die fünfte Jahreszeit ihrem Höhepunkt nähert, geht es für die Seegeister Schlag auf Schlag. „Allein am Rosenmontag haben wir acht Auftritte – da geht es einmal rund um den See“, erzählt Gradl. Besonders plakativ und lautstark werden sich die Narren am Faschingssonntag (19. Februar) aus der Corona-Pause zurückmelden: Dann startet um 13.13 Uhr der im vergangenen Jahr verschobene Faschingszug in Kreuth – natürlich unter Beteiligung der Seegeister. Ein letztes Aufbäumen der Narren gibt es dann am Faschingsdienstag um 19 Uhr beim Kehraus im Gasthof Oberstöger.

Übrigens kehrt der Fasching auch an anderer Traditionsstätte zurück: Das Bräustüberl in Tegernsee richtet am 16. Februar, dem Unsinnigen Donnerstag, ab 9 Uhr wieder seinen legendären Weiberfasching aus. Bereits ab 9 Uhr morgens wird dann das närrische Volk die Gewölbe und Bars der Bierschwemme stürmen.

Gradl ist zuversichtlich, dass der Fasching nach den Ausfällen der vergangenen Jahre heuer einen neuen Aufschwung erlebt. Das habe man bereits beim Auftakt im November gesehen. „Bei der Inthronisation waren so viele Leute da, dass wir im Saal die Tische anstückeln mussten“, erzählt der 34-Jährige. Die Leute hätten schon da deutlich gezeigt, „dass sie wieder raus wollen und zudem hinter ihrem Verein stehen“.

