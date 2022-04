Die neue Handy Insel in Bad Wiessee

Handy Insel Bad Wiessee vergrößert sich: Am 2. Mai eröffnet eine neue Filiale am Lindenplatz 9. © Handy Insel Bad Wiessee

Eröffnung am 2. Mai ab 9 Uhr am Lindenplatz 9.

Unternehmer-Stories gibt es viele – sie beginnen im Zentrum einer Großstadt – einer menschenüberfüllten Metropole… Doch diese hier beginnt im Herzen des Tegernseer Tals – in Bad Wiessee! Vor über 20 Jahren hat Niyazi Karasubasi die Grundlage für sein Vorhaben gelegt. Die Idee, mehr als einen Handyshop zu betreiben, reifte sehr früh. Das Ein-Mann-Unternehmen, das Niyazi Karasubasi im April 1999 gründet und bis zu einem Full-Service-Anbieter mit heute drei Mitarbeitern ausbaut, verläuft so optimal, dass er im Januar 2020 eine Filiale direkt in Tegernsee eröffnet. Getragen von Kunden, die mit Riesenschritten seinen Service in Anspruch nehmen. Und von der Philosophie, sich immer weiter in die Vielfalt der Möglichkeiten und der Wünsche hineinzuarbeiten, um den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Niyazi Karasubasi hat das Unternehmen im April 1999 gegründet. © Handy Insel Bad Wiessee

Seine Kunden profitieren von seinem Bestreben, das Unternehmen voranzubringen, intensive Kundendialoge zu führen und das Leistungsportfolio kontinuierlich weiterzuentwickeln. Den Spirit seines Unternehmens schaffen seine Werte. Werte, die deutlich machen, dass es nicht nur um „eine“ – sondern um „die“ Kommunikation und „die“ Begegnung mit den Kunden und Geschäftspartnern geht.

Standort-Erweiterung der Handy Insel Bad Wiessee

Stillstand ist ein Fremdwort für Niyazi Karasubasi. So ist es nicht verwunderlich, dass er seine Ideen sowie seinen Blick für Innovationen umsetzt und sein Unternehmen um einen weiteren Standort erweitert. In unmittelbarer Nähe der Handy Insel Bad Wiessee werden sich zum 2. Mai erstmals die Türen seines neuen Ladengeschäftes für alle Kunden, Geschäftspartner, Nachbarn sowie interessierte Bürger öffnen.

In den Augen des Geschäftsmanns haben sich die vielen Wochen harter Arbeit gelohnt. Auf 60 Quadratmetern wird nun in Zukunft auf die Kundenbedürfnisse eingegangen. Die Produkt-Präsentation in dem neuen Verkaufsraum reicht von den neuesten Modellen an Smartphones und Handys – Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi oder Doro bis hin zu Smartwatches, Handyzubehör, spezielle Display-Panzerfolien von GreenMNKY (bekannt aus „Die Höhle der Löwen“).

Auch im Außenbereich ist man tätig geworden. Eine von der Firma Haus & Garten Brunninger aus Gmund angelegte Insel verleiht das Gefühl „willkommen“ zu sein und setzt sprichwörtlich das Geschäftslogo in Szene! © Handy Insel Bad Wiessee

Individuelle Bedürfnisse der Kunden – egal ob Smartphone, DSL oder Breitband – stehen bei der Handy Insel Bad Wiessee im Vordergrund

Niyazi Karasubasi bestärkt nochmals sein Ziel, volles Potenzial freizusetzen, um den vielfältigen und unterschiedlichsten Kundenwünschen „im Dschungel der Verträge und Anbieter“ gerecht zu werden, egal ob Smartphone-Tarife, DSL oder Breitbandanschluss.

Er und sein Team helfen, den passenden Vertrag zu finden, der auf das individuelle Telefonier- und Surfverhalten des Kunden zugeschnitten ist – ohne versteckte Klauseln und unerwartete Extrakosten und vor allem günstig und leicht verständlich. Die Handy Insel Bad Wiessee ist netzneutraler Fachhändler, man bekommt alle Netzanbieter (Telekom, Vodafone, o2).

Das Team von Handy Insel Bad Wiessee hilft Ihnen, den für Sie passenden Vertrag zu finden. © Handy Insel Bad Wiessee

Unverbindlicher Kostenvoranschlag bei Reparatur von Handy und Co.

Innovativ wird sich das Team auch weiterhin im „Rund-um-Sorglos-Paket“ zeigen, denn dies spiegelt die Geschäftsphilosophie wider. Das Team erstellt bei defekten Geräten einen unverbindlichen Kostenvoranschlag und sorgt dafür, dass das Gerät schnellstmöglich wieder einsatzfähig ist; das gilt auch für Tablets. Wer sich für ein gebrauchtes Gerät entscheidet, wird ebenfalls fündig. Es werden Altgeräte – Smartphones, Tablets und Handys - in Zahlung genommen, geprüft, gereinigt und auf ihre volle Funktionsfähigkeit getestet. Auf alle aufbereiteten Geräte gibt es ein Jahr Gewährleistung.

Große Entwicklungen sowie Trends der Zukunft wahrzunehmen, zu realisieren und das ganze Unternehmen wie eine Magnetnadel darauf auszurichten, das ist mein Ziel. Wenn die erwarteten Kundenbedürfnisse eintreten, müssen die Lösungen schon parat stehen!

Mit dem Umzug der Handy Insel Bad Wiessee in das neue Geschäftshaus am Lindenplatz 9 werden Räumlichkeiten des bisherigen Standortes frei. Und für diesen Bereich wird der bisherige Wiesseer Standort am Lindenplatz 4 ausgebaut.

Aber zunächst freut sich Niyazi Karasubasi und sein Team mit allen Kunden, Freunden, Nachbarn sowie Geschäftspartnern, die Einweihung der neuen Räumlichkeiten der Handy Insel Bad Wiessee am 7. Mai ab 14 Uhr zu feiern. Neben einem Sektempfang und einem kleinen Snack können die neuen Räumlichkeiten genau unter die Lupe genommen werden.

Logo Handy Insel Bad Wiessee © Handy Insel Bad Wiessee

Kontakt

Handy Insel Bad Wiessee

Lindenplatz 9

83707 Bad Wiessee

0 80 22 / 85 75 69

www.handyinsel-badwiessee.de

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr