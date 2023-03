Erwartungsfroh in den 104. Sommer: Irmgard Schmitt auch in hohem Alter noch vielfältig interessiert

Glückwünsche: Auch CSU-Ortsvorsitzender Florian Sareiter gratulierte dem treuen CSU-Mitglied Irmgard Schmitt zum 104. Geburtstag. © ingrid versen

Ihre Geburtstagstorte zum 104. Geburtstag wollte die Wiesseerin Irmgard Schmitt gestern selbst anschneiden. Darauf legte die älteste Bürgerin des Tegernseer Tals, allergrößten Wert.

Bad Wiessee – Den sonst jedes Jahr bei ihr üblichen „Tag der offenen Tür“ mit unzähligen Gratulanten im Haus wollte sie heuer – im Hinblick auf aktuelle Erkrankungen im Umfeld – aber einschränken. Zuversichtlich und schmunzelnd meinte die Jubilarin aber: „Wir werden auch wieder mal gute Jahre erleben.“

Keine Frage war, dass Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Landrat Olaf von Löwis schriftlich ihre besten Wünsche übermittelten. Im Namen der CSU gratulierte Ortsvorsitzender Florian Sareiter dem langjährigen CSU-Mitglied, Vize-Bürgermeisterin Birgit Trinkl sprach im Namen der Gemeinde ihre Glückwünsche aus.

Wichtig ist der Jubilarin, die am 1. März 1919 im fränkischen Kitzingen geboren wurde, ein geregelter Tagesrhythmus. Seit zwei Jahren ist eine Betreuerin an ihrer Seite. Langeweile kennt sie trotz des hohen Alters nie: „Ich bin sehr gerne alleine und weiß mich mit verschiedenen Dingen bestens zu beschäftigen.“ Über das Weltgeschehen sowie über sportliche Großereignisse informiert sich die 104-Jährige nach wie vor mit großem Interesse übers Fernsehen. Die Entwicklungen in Bayern und im Tegernseer Tal verfolgt sie via Heimatzeitung.

Wie lautet das Geheimnis, um so ein hohes Alter in geistiger Frische zu erreichen? „Zufriedenheit mit dem, was einem geschenkt wird“, antwortet die gläubige Christin spontan. Auch in dunklen Zeiten dürfe man den Lebensmut, gewürzt mit Humor, nicht verlieren. „Es ist eine Gnade, in meinem Alter morgens noch wach werden zu dürfen und sich auf den Tag freuen zu können“, sagt sie. Mit großer Erwartung freut sich Irmgard Schmitt nun auf ihren 104. Sommer. iv