Fachkräftemangel auch in den Rathäusern: Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider nutzt alle Kanäle

Von: Alexandra Korimorth

Die Gemeinde Kreuth braucht eine neue Leitung fürs Bauamt und wählt dazu ungewöhnliche Wege.

Kreuth – Bürgermeister Josef Bierschneider hat nicht nur in Zeitungen und im Staatsanzeiger inseriert, sondern sucht auch über soziale Netzwerke. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.

Herr Bierschneider, wie kommt es, dass sie nach nur vier Jahren wieder einen neuen Bauamtsleiter suchen?

Josef Bierschneider: Leider verlässt uns unser Bauamtsleiter und wechselt zu einer anderen Behörde, die ihn abgeworben hat. Er hat ein Angebot erhalten, mit dem die Gemeinde Kreuth nicht mithalten kann, insbesondere was die Möglichkeit anbelangt, seinen Dienst mehrere Tage pro Woche im Homeoffice abzuleisten. Das ist in einem Bauamt mit viel Bürgerkontakt schwierig. Und dann ist da noch die Zusatzbelastung für abendliche Sitzungsdienste.

Er wurde also abgeworben. Sind Bauamtsleiter oder auch -leiterinnen generell rar gesät?

Bierschneider: Es ist in der Verwaltung mittlerweile genauso wie in anderen Branchen – zum Beispiel bei der Kindererziehung, der Pflege, im Handwerk, in der Gastronomie –, dass Fachkräfte in großem Maß fehlen. Dieses Problem haben auch andere Gemeinden und auch die Landkreise, wo händeringend Verwaltungsmitarbeiter gesucht werden.

Aber die Qualifikationen und die hohe Verantwortung schlagen sich doch sicher auch im Gehalt nieder, oder?

Bierschneider: Im öffentlichen Dienst hängt die Eingruppierung zum einen davon ab, wie eine Stelle eingewertet ist und zum anderen, welche Qualifikation der Stelleninhaber vorweist. Die Bauamtsleiterstelle ist schon eine der hoch eingewerteten Stellen in einer Gemeindeverwaltung, was sich dann auch im Gehalt widerspiegelt.

In unserer Region ist kaum bezahlbarer Wohnraum zu bekommen. Ist es darum so schwer, Fachkräfte von außerhalb zu gewinnen?

Bierschneider: Der Fachkräftemangel ist – wie ich schon sagte – auch in den Verwaltungen ein großes Problem. Das Thema „teurer Wohnraum“ kommt dann zusätzlich noch dazu, vor allem, wenn man auch Bewerber ansprechen will, die noch nicht bei uns im Tegernseer Tal wohnen. Hier können wir als Gemeinde jedoch im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen. Insbesondere, wenn Gemeindewohnungen zur Verfügung stehen oder wenn Wohnungen verfügbar sind, bei denen die Gemeinde ein Belegungsrecht hat.

Je weniger Mitarbeiter im Bauamt, desto größer die Arbeitsbelastung. Kommen die vielen Bauanträge, Bauvoranfragen und Tekturanträge, die Großprojekte und das Mehr an Bebauungsplänen der letzten Jahre da erschwerend hinzu?

Bierschneider: Natürlich spielt das eine große Rolle. Unser derzeitiger Stelleninhaber hat auf eigenen Wunsch nur Teilzeit gearbeitet. Die vielen Bauprojekte der vergangenen Jahre, insbesondere die vielen Bauleitplanverfahren, die damit einhergehenden zahlreichen Sondersitzungen, aber auch sonstige Aufgaben, die zunehmend von den Bauämtern in den Gemeinden zu erfüllen sind, haben dazu geführt, dass die zeitliche Belastung für diese Teilzeitstelle sehr hoch geworden ist. Aber egal, ob in Voll- oder Teilzeit, wir hoffen, dass es zum 1. Oktober mit einer Nachfolge klappt.

Das Gespräch führte Alexandra Korimorth.