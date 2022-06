Gmunder Festtage

Genießen Sie die Livemusik von Tiroler Wirtshausmusi, Hallgrafen Musikanten, Göllwurz‘n Musi und der Riederinger Musikanten bei den Festtagen in Gmund am Tegernsee. © Seestaller

Herzliche Einladung an alle Freunde und Fans zu den Gmunder Festtagen am 16. und 17.06.2022.

In Gmund am Tegernsee finden am 16. und 17. Juni die Festtage statt. Während am 16. Juni die Tegernseer Tanzlmusi ihr 15-jähriges Jubiläum feiern, dürfen Sie sich am 17. Juni auf das erste Antlass Brass Festival freuen.

Antlass Brass Festival

Am Freitag, 17.06.2022 lädt die Firma Kernbohrungen und Betonschneiden Seestaller GmbH anlässlich seines 15-jährigen Firmenjubiläums alle Blasmusikfans zum ersten Antlass Brass Festival ein.

Antlass Brass Festival Einlass ist ab 14 Uhr Tickets für 30 € an der Tageskasse Für die Bewirtung sorgen Gmunder Ortsvereine

Antlass Brass Logo © Seestaller

Auch die Tegernseer Tanzlmusi werden bei den Gmunder Festtagen auf der Bühne stehen und ihre neueste CD präsentieren

Die Tegernseer Tanzlmusi laden herzlich zum großen Jubiläumsfest am 16.06.2022 ein. Die Feier startet ab 12 Uhr mittags und geht bis tief in die Nacht. Mit von der Partie sind dieses Mal die musikalischen Freunde der Tiroler Wirtshausmusi, Hallgrafen Musikanten, Göllwurz‘n Musi und der Riederinger Musikanten. In der Bar werden Sie ebenso mit Livemusik unterhalten durch das Trio Franz. Auch die Tegernseer Tanzlmusi selbst werden auf der Bühne stehen und Ihnen ihre neueste CD präsentieren.

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums präsentiert Tegernseer Tanzlmusi ihre neueste CD. © Tegernseer Tanzlmusi