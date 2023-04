Firma Stang: Tag der offenen Tür mit großer Rabattaktion

Firma Stang: Tag der offenen Tür © Firma Stang

Tag der offenen Tür am 30.04.2022 von 9 bis 16 Uhr bei der Firma Stang in Gmund-Moosrain. Entdecken Sie tolle Angebote und Rabatte aus dem gesamten Sortiment.

Der Frühling ist da und nach einem langen Winter ist es höchste Zeit, ans Bauen, Renovieren und Verschönern zu denken. Die perfekte Gelegenheit, zu echten Knüller-Preisen einzukaufen, ist der Tag der offenen Tür bei der Firma Stang in Gmund-Moosrain. Es erwarten Sie sensationelle Rabatte, Aktionspreise und natürlich eine TOP Beratung.

Tag der offenen Tür Wann? Samstag, dem 22. April von 09:00 – 16:00 Wo? Münchner Straße 192-200 in 83703 Gmund/Moosrain

Firma Stang: Rabatte und Sonderrabatte auf zahlreiche Artikel

Freuen Sie sich auf echte 20 Prozent Rabatt auf Produkte aus dem Baufachmarkt. Außerdem erhalten Sie noch auf alle Gartenartikel wie Pflanzenerde, Dünger und Gartengeräte einen Sonderrabatt von 20 Prozent. Also ein perfekter Zeitpunkt, Ihren Garten/Balkon für die Sommersaison zu gestalten. Zehn Prozent Rabatt erhalten Sie auf Artikel aus dem Gartenkatalog, Gartenpflaster und Naturstein.

Top Beratung und Inspiration – Firma Stang

Sie wollen Ihren Außenbereich verschönern oder Ihr Bad renovieren … dann sind Sie auf unseren 2500 qm großen Ausstellungsflächen bestens aufgehoben. Hier können Sie sich von unseren Gestaltungsideen inspirieren und von unseren Mitarbeitern beraten lassen – egal ob für den Innen- oder Außenbereich. Auch auf unseren Gartenkatalog und auf unser Pflasterprogramm erhalten Sie bis zu zehn Prozent Aktionsrabatt.

Firma Stang: Große Produktauswahl für Profis und Hobbyhandwerker

Das ist aber noch nicht alles, im eigenen Fachmarktshop hält Stang eine riesige Auswahl an allem bereit, was Profis und Hobbyhandwerker benötigen. Bei unserer Arbeitskleidung trifft höchste Funktionalität auf modernes Design, trendige Workwear wartet auf Sie. Aber auch der Kauf von Elektrogeräten lohnt sich am Tag der offenen Tür mit TOP Aktionspreisen ganz besonders. Natürlich ist auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt und für unsere kleinen Gäste hat Stang eine extra eine Spielecke mit Kinderbetreuung eingerichtet.

So steht einem perfekten Tag bei Stang in Moosrain nichts entgegen, Sie sollten ihn nicht versäumen. Stang hat seine Fliesen- und Elementausstellung modern und zeitgemäß erweitert. Schauen Sie vorbei!

Kontakt

Stang Gmund

Adresse : Münchner Str. 192 – 200

83703 Gmund/Moosrain

Tel. : 0049 80 21/88 87-77

Web : www.stangs.de

Mail : info@stangs.de