20 Jahre Fliesen Dalmann – Ihr Fachmann für Fliesen- und Natursteinverlegung

Das Team von Fliesen Dalmann feiert 20-jähriges Jubiläum. © Fliesen Dalmann

Fliesen Dalmann ist der Experte für Ihren Traum vom neuen Bad. Das Team schaut auf 20 Jahre Erfahrung zurück.

Wer seine vier Wände kunstvoll mit Stein- und Keramikelementen gestalten oder seinen Traum vom neuen Bad verwirklichen möchte, wer eine Sanierung plant oder vielleicht einen Umzug, der braucht einen Fachmann an seiner Seite: Fliesen Dalmann, der Fachbetrieb für Fliesen- und Natursteinverlegung. Das Unternehmen ist seit 15 Jahren am Tegernsee ansässig und hat sich nicht nur hier einen guten Namen gemacht.

Fliesen Dalmann gegründet in Thüringen, seit 15 Jahren am Tegernsee – alles aus einer Hand

Namhafte und exklusive Bauherren rund um den See, Hausverwaltungen und Kunden aus dem Umkreis bis München schätzen die exzellente Arbeit von Christian Dalmann und seinem Team. Selbst für Arbeiten in Feriendomizilen von Sylt bis Mallorca setzen Kunden gerne auf das Unternehmen. „Wir inspirieren Sie bei der Planung mit vielen Ideen und effizienten Lösungsvorschlägen“, verspricht der 45-jährige Fachmann, der seine Firma vor 20 Jahren in Thüringen gegründet hat. „Dabei spielt es etwa bei einem Bad keine Rolle, ob es um eine großzügige Wellness-Oase oder um ein Traumbad auf kleinstem Raum geht.“

Wer auf Fliesen Dalmann setzt, kann davon profitieren, dass „alles aus einer Hand“ abgewickelt wird. Christian Dalmann und sein Team arbeiten mit maßgeblichen Firmen vor Ort zusammen und organisieren und koordinieremn sämtliche Gewerke.

Fliesen Dalmann bietet ein Komplettpaket

Ein besonderes Augenmerk liegt aktuell auf der Technik des Sandstrahlens. Unter dem Motto „Aus Alt mach Neu“ werden Oberflächen fachmännisch gereinigt, bearbeitet und zugleich veredelt. Die Leistungen der Firma umfassen das ganze Spektrum: Verlegung großformatiger Fliesen- und Natursteinplatten, Natursteinarbeiten jeglicher Art, Treppen mit Fliesen und Naturstein, das Aufarbeiten alter Fliesen- und Natursteinbeläge, die Erneuerung von Silikonfugen und vor allem die Beratung vor Ort in Kombination mit entsprechender Materialauswahl und Bemusterung in der Fliesen- und Natursteinausstellung. Verarbeitet werden auf Wunsch sämtliche Fliesen aus Steingut, Feinsteinzeug oder Zement, aber auch in Holzoptik oder extravagantes Glasmosaik, Silestone und natürlich Naturstein.

Mehr zu Fliesen Dalmann

Machen Sie sich ein Bild von der Arbeit von Fliesen Dalmann

Über das Online-Netzwerk www.inregia.de/bayern können Sie sich einen Überblick verschaffen, wie Christian Dalmann Wohnkunst aus Stein verwirklicht. Denn Naturstein und Keramik schafft mit einzigartigem und exklusivem Charakter ein ganz besonderes Ambiente. Dank moderner digitaler Technik können Sie Ihr Vorhaben im Vorfeld virtuell erleben.

Übrigens: Von seinem Engagement am Tegernsee gibt Christian Dalmann regelmäßig Gutes zurück. So hat er 2021 den Maibaum in Bad Wiessee ersteigert und den Erlös dem Trachtenverein überlassen.

Neugierig? Dann einfach reinklicken unter www.fliesen-dalmann.de.

Kontakt

Fliesen Dalmann

Dr.-Scheid-Straße 11

83707 Bad Wiessee

Telefon: +49 8022 9153214

Fax: +49 8022 9153236

E-Mail: info@fliesen-dalmann.de