Mit gefälschten Kennzeichen unterwegs: BMW wird aus dem Verkehr gezogen

Von: Joshua Eibl

Blaulicht © Friso Gentsch

Eine Streife der Polizei konnte bei einer Kontrolle einen Zufallstreffer landen: Ein Mann aus Bad Wiessee wurde mit gefälschtem Kennzeichen erwischt.

Rottach-Egern - Die Polizei Bad Wiessee konnte am Samstagabend gegen 19.30 Uhr einen Zufallstreffer landen: Eine Zivilstreife der kontrollierte an der Nördlichen Hauptstraße in Rottach-Egern einen BMW mit Berliner Kennzeichen. Wie die Polizei berichtet, ergab eine Überprüfung im Polizeicomputer, dass das Auto seit Mai nicht mehr zugelassen ist.

Auto seit Mai nicht mehr zugelassen: verfäschte Zulassungsplaketten am BMW

Jedoch befanden sich Zulassungsplaketten am Fahrzeug. Ein genauerer Blick ergab, dass diese verfälscht wurden. Der Fahrer, ein 32-jähriger Mann aus Bad Wiessee, gab an, den BMW samt der angebrachten Kennzeichen so in Berlin in der Vorwoche erworben zu haben. Ein schriftlicher Kaufvertrag wurde nicht geschlossen.

Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Verdachts der Urkundenfälschung ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen sichergestellt.