Generationenhaus auf neuen Wegen: Angebote schaffen für alle

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Mit dem Bus wird sich Generationsmanagerin Lena Wörle auf den Weg durch die Tal-Gemeinden machen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. An ihrer Seite: Mischlingsrüde Mucki, ein ausgebildeter Therapiehund. © tp

Das Rottacher Mehrgenerationenhaus der Caritas macht sich auf die Reise. Das Ziel: Angebote schaffen für alle Generationen. Aber was wird gewünscht und gebraucht?

Rottach-Egern – Das zu erkunden, ist Aufgabe der Generationsmanagerin Lena Wörle. Sie und ihr Team planen eine Info-Tour mit dem Bus. Neuerdings stehen mittwochs Kinderwagen vor dem Rottacher Mehrgenerationenhaus (MGH) der Caritas. Eine Eltern-Kind-Gruppe trifft sich dort, unter Anleitung wird mit Ein- bis Dreijährigen gespielt und gesungen. Es handelt sich um ein Angebot des Kreisbildungswerks Miesbach und passt ins Bestreben der Caritas, ihre Räume an der Leo-Slzeak-Straße 8 für wirklich alle Generationen zu öffnen. „Es ist ein erster Schritt“, sagt Caritas-Kreisgeschäftsführerin Petra Schubert.

Seit Corona reiner Seniorentreff

Vor allem seit Corona ist das MGH zum reinen Seniorentreff geworden. Das Programm für die Älteren, versichert Schubert, solle auch keinesfalls ausgedünnt werden. Aber das Generationenhaus soll seinem Namen wieder Ehre machen. Um den Umbruch zu steuern, hat die Caritas-Kreisgeschäftsführung nach dem Weggang der MGH-Leiterin Petra Villinger im Oktober 2022 die Regie selbst übernommen (wir berichteten).

„Wir wollen mehr sozialräumlich arbeiten“, erklärt Schubert. In der Praxis bedeutet dies eine Öffnung auf mehreren Ebenen. Da ist zum einen das MGH selbst: Die Caritas öffnet es für Angebote anderer Institutionen, bietet die Räume aber auch abends und am Wochenende allen an, die zum Beispiel Platz für eine größere Geburtstagsfeier oder Spieleabende brauchen.

Räumliche Erweiterung

Möglich ist dies dank einer räumlichen Erweiterung. Die Caritas mietet im gleichen Haus Räume über dem bisherigen Domizil an. Die zusätzlichen Kosten bezuschusst die Gemeinde Rottach-Egern mit einem Betrag von 15 000 Euro jährlich. „Es sind ein paar Umbauten nötig“, berichtet Schubert. Voraussichtlich im Herbst werden die neuen Räume bezugsfertig sein. Sie eröffnen auch vom Zuschnitt her neue Möglichkeiten. Derzeit verfügt das MGH über einen sehr großen und einen kleinen Raum, nun kommen mehrere kleine Räume hinzu.

Öffnen will sich das MGH aber auch in die Fläche. Zum Rottacher MGH als Zentrum sollen Stützpunkte in den anderen Tal-Gemeinden kommen. Die Caritas hofft, in allen Orten Räume zu finden, die sie für ihre Arbeit nutzen kann. Dabei geht es nicht nur ums MGH-Spektrum, sondern auch um die anderen Angebote der Caritas, die zumeist in der Kreisstadt angesiedelt sind. „Wir haben viele Klienten aus dem Tegernseer Tal, für die es schwierig ist, nach Miesbach zu kommen“, weiß Schubert.

Erkundungstour durchs Tegernseer Tal

Diese Prozesse umzusetzen, fällt in den Aufgabenbereich von Lena Wörle (32), die seit April als Generationsmanagerin an Bord ist. Die junge Frau, immer begleitet von Therapiehund Mucki, einem Mischlingsrüden, wird sich im Juli mit dem Bus und ihrem Team auf eine Erkundungstour durchs Tegernseer Tal begeben. Am 4., 6. und 7. Juli macht der Bus jeden Tag in zwei Gemeinden Station. Die genauen Tourdaten sind offen, aber die Grundidee steht. „Wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen“, erklärt Schubert. Herausfinden, welche Angebote sich die Menschen vor Ort wünschen, in welchem Bereich Unterstützung gebraucht wird. Und das in lockerer Atmosphäre. Es gibt Getränke, Schmankerl und einen Malwettbewerb zum Thema Nächstenliebe.

Auf dem Weg zum Wandel sucht das MGH junge Ehrenamtliche, die dabei helfen, das Spektrum zu ergänzen. „Wir möchten Angebote für Jugendliche, Eltern, Kinder und auch Männergruppen machen“, erklärt Wörle. Dazu braucht das im Seniorenbereich gut aufgestellte Team weitere Engagierte. Wer mithelfen möchte, kann sich beim MGH melden unter z 0 80 22 / 2 49 49 oder per E-Mail an mgh.rottach@cari tasmuenchen.org.