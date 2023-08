50 Jahre Leidenschaft für Bridge: Jubiläum wird mit Turnier gefeiert

Von: Gerti Reichl

50 Jahre Bridgeclub im Tegernseer Tal: Die Vorsitzende Doris Ring (l.) und Gründerin Melanie Rall (r.) sind stolz auf die Erfolgsgeschichte des Vereins. © Thomas Plettenberg

Den Bridgeclub Tegernseer Tal gibt es nun seit 50 Jahren - und er ist quicklebendig. Das Jubiläum wurde mit einem Turnier gefeiert.

Gmund – Bridge ist nicht nur ein Kartenspiel. Wer erfolgreich mit Pik, Karo, Coeur und Treff umgehen und die „Bidding-Boxes“, „Boards“ und „Reizungskarten“ richtig einsetzen möchte, der braucht viel Übung, Grips und Leidenschaft. Die aktuell 36 Aktiven der 42 Mitglieder des Bidgeclubs Tegernseer Tal verfügen über diese Eigenschaften und sind mit Eifer dabei, wenn sie sich immer mittwochs von 14.15 bis 18.15 Uhr zum Bridgenachmittag treffen.

Natürlich kommt auch das gemeinsame Feiern nicht zu kurz. Clubmeisterschaft, Sommerfest, Weihnachts- und Faschingsfeiern gehören zu den Aktivitäten des Clubs, der immer noch der einzige Bridgeclub im Landkreis Miesbach ist und jetzt ein stolzes Jubiläum feiern konnte: das 50-jährige Bestehen.

Rückblick auf erfolgreiche Clubgeschichte

Doris Ring, die seit 2016 den Club leitet, ließ beim Jubiläumsturnier mit anschließender Feier in den Ostiner Stub’n in Ostin natürlich die wichtigsten Eckpfeiler der 50-jährigen Clubgeschichte Revue passieren.

Eine Erfolgspartie, die im Jahr 1973 mit der Gründung durch Marthel Basten begann. Zu den damaligen Gründungsmitgliedern gehörte auch Melanie Rall, die selbst nach 50 Jahren noch immer aktiv dabei und der beste Beweis ist, dass Bridge fit hält und das optimale „Gehirn-Jogging“ darstellt.

Bis 2007 hatte Marthel Basten die Clubleitung inne, erst dann gab es einen Stabwechsel, zunächst an Gerold Breuer, dann an Kuno Wemhoff und zuletzt Doris Ring.

Schwierige Corona-Jahre gemeistert

Zahlreiche Ereignisse haben in diesen Jahrzehnten das Clubleben geprägt und lebendig gehalten. „Zuletzt mussten die schwierigen Corona-Jahre gemeistert werden“, sagt Doris Ring. „Zwangspausen, die mehrmals einige Monate andauerten, haben den Spielbetrieb zwar ausgebremst, jedoch die Spielbegeisterung der Mitglieder nicht gestoppt“, berichtet die Vorsitzende nicht ohne Stolz. Zuletzt sei der Club durch die Schließung der langjährigen Spielstätte, dem Gasthof Zur Post in Bad Wiessee, vor einem großen Problem gestanden. „Doch auch das haben wir glänzend gelöst“, sagt Ring.

Neues Clublokal gefunden

Mit den Ostiner Stub’n bei Frank Mollenhauer konnte ein neues Clublokal gefunden werden – ein Neustart im November 2022, und der fließende Übergang war geschafft. „Hier haben wir eine neue, wunderbare Heimat, was den Bridgemitgliedern große Freude bereitet“, sagt die Vorsitzende, die beim Jubiläumsturnier mit anschließender Feier ein dickes Dankeschön an Wirt Hausherr Mollenhauer richtete. „Wir haben alle Klippen gemeistert und es geschafft, nicht auf der Strecke, sondern zusammen zu bleiben“, sagt Ring stolz. Sie blickt mit den Mitgliedern also zuversichtlich auf die nächsten Jahre hofft auf viele Bridgeturniere und ein aktives Clubleben.“