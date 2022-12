Abholzung im Brenner-Wäldchen: „Vorzeigbare und durchaus verträgliche Maßnahme“

Von: Gerti Reichl

Zwischen 30 und 45 Bäume wurden jetzt im Brenner-Wäldchen in Gmund „aus Sicherheitsgründen“ gefällt. © TP

Die geplante Abholzung im Brenner-Wäldchen in Gmund hat stattgefunden. Forstrevierleiter Hans Feist hatte ein Auge darauf. Und Anwohner atmen auf - wenn auch traurig.

Gmund – „Es ist relativ gut gelaufen, ganz anders als beim letzten Mal.“ Auch wenn eine große Menge an umgeschnittenen Bäumen sehr auf ihre Adventsstimmung drücke, so kann Sabine Rader nach der Abholzaktion, die vor wenigen Tagen im Brenner-Wäldchen stattgefunden hat, erst einmal durchatmen. Wie angekündigt, ließ Unternehmer Jupp Brenner in seinem Waldstück zwischen Dr.-Kober- und Deganoweg etliche Bäume entnehmen – aus Sicherheitsgründen, wie es im Vorfeld geheißen hatte, weil öffentliche Spazierwege durch das von zahlreichen Baumarten geprägte Areal führen.

Abholzung im Brenner-Wäldchen: Befürchteter, erneuter Kahlschlag blieb aus

Die geplante Aktion hatte im Vorfeld für viel Wirbel und einen Ortstermin mit Forstrevierleiter Hans Feist gesorgt. Anwohner fürchteten, dass es nach einer eher unsensibel durchgeführten ersten Aktion im Frühjahr erneut zu einem „Kahlschlag“ kommen könnte. Auf Antrag wurde sogar über einen besonderen Schutzstatus im Bauausschuss diskutiert, letztlich aber abgelehnt.

Am vergangenen Freitag und Samstag (2./3. Dezember) waren nun Arbeiter zu Gange. Vor Ort eingebunden war Hans Feist. „Wir haben erneut die zu fällenden Bäume markiert“, berichtet der Revierleiter. Dies war offenbar nötig, weil im Vorfeld von Unbekannten deutlich mehr Bäume mit rosa Farbe gekennzeichnet waren, als ursprünglich vorgesehen. Insgesamt seien zwischen 30 und 45 Bäume gefällt worden, berichtet Feist, der von einer „gelungenen, vorzeigbaren und durchaus verträglichen Maßnahme“ spricht. Es sei natürlich erlaubt, dass sich Bürger im Vorfeld einbringen, so Feist mit Blick auf den öffentlichen Protest, doch schaffe man es in aller Regel gut, Privatwald ordentlich zu bewirtschaften. Den Ortstermin habe er dennoch für sinnvoll gehalten.

„Wie wäre es wohl ausgegangen, wenn wir uns nicht engagiert hätten?“ Diese Frage wirft der Gmunder Fritz Joachim angesichts der illegal gekennzeichneten Bäumen auf. Die Fällungen, die nun abgeschlossen sind, bedauert er nach wie vor.

