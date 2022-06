Start der Abschlussprüfungen an der Realschule in Gmund: Endlich wieder ohne Corona-Modus

Von: Dieter Dorby

Geordnete Prüfungssituation: In der Sporthalle der Realschule in Gmund schreiben die 120 Prüflinge seit Mittwoch ihre Abschlussarbeiten. © Realschule Tegernseer tal

Für die Abschlussklassen an Bayerns Realschulen laufen seit Mittwoch die schriftlichen Prüfungen zur Mittleren Reife. Los ging es mit Deutsch, heute folgte Französisch, am morgigen Freitag Englisch. Kommende Woche geht es mit Mathematik, Physik, Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen und Werken weiter.

In Gmund, wo sich neben Miesbach und Holzkirchen die dritte Realschule des Landkreises befindet, treten heuer 120 Schülerinnen und Schüler zu den Prüfungen an. Für sie war es eine kleine Premiere, denn die Prüfungen laufen wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. „Es wird ohne Corona-Test und Maske geschrieben“, berichtet Schulleiter Tobias Schreiner. Als Prüfungsort habe sich die Realschule Tegernseer Tal bewusst die Sporthalle ausgesucht. „Hier sind größere Abstände möglich, und die Temperaturen sind in der Halle recht konstant“, erklärt er.

Auch die ersten Prüfungsaufgaben sollten die Teilnehmer nicht ins Schwitzen gebracht haben, vermutet Schreiner: „In Deutsch waren es sehr faire und jugendnahe Aufgaben, wie ich finde.“ So standen Fake News im Rahmen von Corona, Lebensmittel aus der Region sowie das Pro und Kontra von Streaming-Diensten am ersten Tag thematisch zur Auswahl.

Die Ergebnisse werden am 7. Juli mitgeteilt, dann folgen die mündlichen Prüfungen für jene, die sich noch verbessern wollen. Am 14. Juli stehen die Noten fest. Dann findet wieder Unterricht statt, ehe die Absolventen am 22. Juli ihren letzten Realschultag haben.

Danach trennen sich die Wege. Laut Schreiner treten in Gmund 59 Schüler eine Ausbildung an, 47 wechseln an die FOS. Der Rest verteilt sich auf Gymnasium, Freiwilliges Soziales Jahr oder ist noch unentschlossen. Erfreulich für die Unternehmen: Ihre Bemühungen, mehr Auszubildende zu finden, scheinen zu fruchten, wie Schreiner festzustellen glaubt: „Ich sehe schon einen stärkeren Trend hin zur Ausbildung in der Region.“

