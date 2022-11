Advents-Aktion: Kindern stiefeln durch Gmund

Von: Gerti Reichl

Christine Zierer, hier ein Archivbild, Jugendreferentin in Gmund © Thomas Plettenberg

Die Adventszeit naht mit großen Schritten, und in Gmund haben die Kinder noch einen Grund mehr, sich darauf zu freuen. Dritte Bürgermeisterin und Jugendreferentin Christine Zierer (64) hat sich für heuer eine ganz besondere Aktion einfallen lassen: das „Advents-Stiefeln“. Sie erklärt, was es damit auf sich hat.

Frau Zierer, wer bei der Aktion dabei sein will, muss buchstäblich mitstiefeln. Wie funktioniert das Advents-Stiefeln?

Es ist ganz einfach. Am Mittwoch, 9. November, und am Donnerstag, 10. November, jeweils von 14 bis 17 Uhr kann jedes Kind, das aus Gmund kommt und zwischen zwei und zwölf Jahre alt ist, einen eigenen und bitte sauberen Stiefel im Sitzungssaal des Gmunder Rathauses abgeben. Kinder oder Eltern bekommen dann eine Nummer. Wir notieren auch, ob es sich um ein Mädchen oder einen Buben handelt. Dann verteilen wir die Stiefel bei den teilnehmenden Geschäftsleuten, wo die Stiefel befüllt werden.

Wie war die Resonanz der Geschäftsleute auf Ihre Idee?

Sie haben sich in unglaublich großer Anzahl bereit erklärt, diese Aktion zu unterstützen und den Kindern damit eine Freude zu machen. Nur so viel: 400 Stiefel können befüllt werden. Dabei bleibt den Geschäftsleuten überlassen, was sie hineinstecken. Natürlich soll der Inhalt so ausfallen, wie man ihn von einem Nikolausstiefel erwartet. Die Kinder sollen Spaß haben.

Wie funktionieren die nächsten Schritte?

Am Freitag vor dem ersten Advent, also am 25. November, werden die Stiefel dann in die jeweiligen Schaufenster der Geschäfte gestellt, wo sie bis zum dritten Advent verbleiben. Ab dem 12. Dezember können die Kinder mit ihren Eltern die Geschäfte anhand einer Liste, die auf der Homepage der Gemeinde Gmund veröffentlicht ist, „abstiefeln“, um den eigenen Stiefel zu suchen und ihn abzuholen.

Wie sind Sie denn auf die Idee zum Advents-Stiefeln gekommen?

Schon vor vielen Jahren hab’ ich so eine Aktion mal in Franken gesehen. Ich hatte das immer im Hinterkopf, jetzt hat es gepasst – insbesondere nach den vergangenen zwei Coronajahren. Hintergrund ist natürlich zum einen, unseren Jüngsten strahlende Gesichter zu schenken. Zum anderen wollen wir Kinder und ihre Eltern mit unserem Ortsbild und den heimischen Betrieben vertrauter machen. Schließlich ist es unser aller Ziel, dass so viel wie möglich lokal eingekauft wird, besonders vor Weihnachten.

Mit welcher Resonanz rechnen Sie?

Ich hoffe, dass tatsächlich 400 Kinder teilnehmen. Die Geschäftsleute und die Gemeinde freuen sich jedenfalls auf eine rege Teilnahme und wünschen bereits ganz viel Spaß und Bewegung mit dieser Aktion.

