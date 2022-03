Nichts geht mehr in Richtung Süden: Ärger über weite Umwege wegen Baustelle in Gmund - Bisher kein Verkehrschaos

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Wegen einer Baustelle zur Neuverlegung der Stromkabel an der Tegernseer Straße müssen Autofahrer weite Umweg in Kauf nehmen. © Stefan Schweihofer

Wegen einer Baustelle in Gmund mit halbseitiger Sperrung müssen Autofahrer fast um den ganzen See fahren, wenn sie nach Tegernsee wollen. Das sorgt für Ärger, aber der Verkehr rollt bisher problemlos.

Gmund - In Richtung Tegernsee geht aus nördlicher Richtung nichts mehr: Wegen einer Baustelle in Gmund mit halbseitiger Sperrung müssen Autofahrer fast um den ganzen See fahren, wenn sie nach Tegernsee wollen. Die Umleitung erfolgt über Bad Wiessee und Rottach-Egern. Zu einem Verkehrschaos kam es nach Auskunft der Polizei Bad Wiessee bisher trotzdem nicht. „Es läuft gut“, meint ein Sprecher. Inzwischen sei die Absperrung auch so eindeutig, dass es schlicht nicht möglich sei, falsch in die Baustelle einzufahren. Zu Beginn der Bauarbeiten sei dies noch anders gewesen. Am Freitag hatten einzelne Autofahrer nach Wegen gesucht, sich durch die Baustelle zu schlängeln.

Sperrung wird am Wochenende aufgehoben

Weite Wege müssen die Verkehrsteilnehmer noch bis Ende April in Kauf nehmen, was für verärgerte Anrufe bei der Gemeinde Gmund sorgt. Das E-Werk Tegernsee lässt drei alte Mittelspannungskabel erneuern und zieht eine neue Trasse. Wegen der Arbeiten ist die Tegernseer Straße (B307) ab der Brücke einspurig und in südliche Richtung bis zur Max-Obermayer- Straße gesperrt. Der Verkehr läuft auf der B 307 derzeit also nur einspurig. Wer aus Tegernsee kommend in Richtung Norden will, kann die Baustelle passieren. Dies gilt nur werktags: An den Wochenenden wird die Sperrung aufgehoben.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.