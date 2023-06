Alkoholverbot & Co.: Gemeinden am Tegernsee behelfen sich mit Verordnungen

Zurückbleibende Flaschen und übermäßiger Alkoholgenuss sind ein Ärgernis auf öffentlichen Plätzen, wie hier an der Gmunder Seepromenade. Die Gemeinden am See behelfen sich mit Verordnungen.

Spielregeln für öffentliche Anlagen

Im Sommer zieht‘s die Menschen wieder vermehrt an den See und in öffentliche Grünanlagen. Nicht alle wissen sich zu benehmen. Viele Kommunen behelfen sich mit Alkoholverboten und Verordnungen.

Tegernseer Tal – Eine Gruppe Erwachsener, die am Gmunder Seeufer lautstark feiert und anschließend ihre leeren Bierflaschen und anderen Unrat zurücklässt: Auf Facebook haben diese Szenen für eine heiße Diskussion gesorgt. An gleicher Stelle war eine Skulptur, die derzeit im Rahmen der Gmundart-Ausstellung dort im Wasser steht, mit Steinen beworfen worden.

Gemeinde Gmund schickt Sicherheitsdienst auf Streife

Ob es sich um ein- und dasselbe Grüppchen handelte, ist unklar. Fest steht aber: je lauer die Abende, desto größer der Andrang am See. Die Uferanlage in Seeglas ist dann einer der Bereiche, wo es immer mal wieder Ärger gibt, wie Bürgermeister Alfons Besel (FWG) einräumt. Besorgniserregend sei die Lage derzeit zwar nicht, „wir schicken unseren Sicherheitsdienst aber verstärkt auf Streife“, berichtet Besel. Man stehe auch in engem Austausch mit der Polizei.

Alkoholgelage sind an der Uferanlage Seeglas untersagt

Die Beamten haben in Gmund seit 2021 eine rechtliche Handhabe, um im Fall des Falles eingreifen zu können. Damals hat der Gemeinderat eine Seeuferanlagensatzung Seeglas beschlossen, in der die Verhaltensregeln für den Bereich zwischen Mangfallmündung und Segelschule klar definiert sind. Die Satzung enthält auch einen Passus, der besagt, dass es verboten ist, sich zum Alkoholgenuss niederzulassen. Besel stellt klar, was darunter zu verstehen ist: Wenn eine ganze Gruppe mit einem Träger Bier daher komme, sei dies nicht zulässig. Ein Glaserl Wein zum Genießen der Abendstimmung sei aber durchaus erlaubt. Die Polizei gehe hier mit Augenmaß vor. „Generell“, sagt Besel, „funktioniert das gut“. Es gebe derzeit keinen Anlass, bei der Satzung nachzubessern.

Am Tegernsee soll bald ein Streetworker zum Einsatz kommen

Ein Problem, mit dem es Gmund immer wieder zu tun bekommt, ist laut Besel „pubertärer Vandalismus“. Dieser sei in den meisten Fällen noch nicht einmal auf übertriebenen Alkoholgenuss zurückzuführen. Polizei und Sicherheitsdienst hätten auf solche Zerstörungen ein besonderes Auge. Zudem sei man gerade dabei, gemeinsam mit dem Jugendzentrum PlanetX den talweiten Einsatz eines Streetworkers zu organisieren.

Polizei begrüßt die Verordnungen durch die Kommunen

Dass die Polizei den Bereich Seeglas im Fokus hat, bestätigt Andreas Loeffler, Vize-Chef der Wiesseer Polizei. Es sei allerdings übertrieben, hier von einem Einsatzschwerpunkt zu sprechen. Mit einsetzendem Sommer würden alle schönen Plätze rund um den See stärker frequentiert. Da sei es erwartbar, „dass manche Dinge nicht regelkonform ablaufen“. Generell begrüßt es die Polizei laut Loeffler, wenn es in den Talgemeinden eine jeweilige Verordnung für das Verhalten an öffentlichen Plätzen gibt. „Dann sind die Spielregeln klar“ – die Beamten könnten bei Verstößen entsprechend eingreifen.

Für Teilbereiche des Tegernseer Kurgartens gilt ein Alkoholverbot

Tatsächlich haben sich spätestens in der Corona-Zeit, als sich viele mangels Alternativen unter freiem Himmel trafen, die meisten Kommunen am See ein entsprechendes Regelwerk zugelegt. So hat beispielsweise Tegernsee im Herbst 2020 ein Alkoholverbot für den Kurgarten beschlossen und seither Jahr für Jahr verlängert. „Wir haben bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht“, sagt Rathaus-Geschäftsleiter Hans Staudacher. Beschwerden über Jugendliche, die in Grüppchen auftreten und Passanten anpöbeln, gebe es seither nicht mehr. Über das Alkoholverbot, das inzwischen nurmehr für Teilbereiche des Kurgartens gilt, werde jedes Jahr neu durch den Stadtrat entschieden.

Rottacher Rathaus-Geschäftsleiter: „Wollen keine Spaßbremse sein“

Eine zeitlich unbegrenzte „Alkoholverbotsverordnung“ gibt es dagegen seit 2019 in Rottach-Egern. Das Trinken von Alkohol ist demnach im Bereich der Kuranlage und im Umfeld des Rathauses untersagt. „Wir wollten die Kuranlage als Ruhebereich besonders schützen“, sagt Gemeinde-Geschäftsleiter Gerhard Hofmann. Eine Veranlassung, das Verbot auf andere Bereiche am See auszuweiten, sehe die Gemeinde derzeit nicht, sagt Hofmann. „Wir wollen keine Spaßbremse sein.“

Während Corona: Wiesseer Bürgermeister erließ nächtliches Alkoholverbot

Zum Handeln gezwungen sah sich während der Pandemie der Wiesseer Bürgermeister Robert Kühn (SPD). Weil Partys an der Seepromenade aus dem Ruder liefen, erließ er im August 2020 kurzerhand per Notverordnung ein nächtliches Alkoholverbot für den Uferbereich. Inzwischen habe sich die Lage längst wieder beruhigt, sagt Kühn. „Es gibt hie und da noch Ausreißer, aber das sind Einzelfälle.“ Das generelle Alkoholverbot für die Seepromenade ist Geschichte. Stattdessen hat der Gemeinderat 2021 eine neue „Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen“ verabschiedet. Sie enthält Spielregeln, die sich zumeist wie eine Selbstverständlichkeit lesen. Laut Kühn gehe es in erster Linie darum, dass sich alle Besucher wohlfühlen – „ich bin generell kein Verbotsmensch“.

