Gmunder Busbahnhof: Alle Argumente in die Waagschale

Von: Gerti Reichl

Wo bisher Autos parken, ist der neue Gmunder Busbahnhof geplant. © THOMAS PLETTENBERG

Die überraschende Forderung zur Realisierung eines Kombi-Bahnsteigs ist eine harte Nuss für die Gemeinde, weil dadurch die Pläne für den Zentralen Busbahnhof (ZOB) nicht umsetzbar wären. Bürgermeister Alfons Besel setzt jetzt auf neue Gespräche im Januar.

Gmund – Ende November hatte Besel seinen Gemeinderat über die neue Situation informiert: Bei einem Treffen von Gemeinde und Tegernsee-Bahn bei der Regierung von Oberbayern, bei dem es um die Entwidmung von Bahnflächen ging, wurde Gmund mit der Forderung des Bau- und Verkehrsministeriums und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft zum Bau eines Kombi-Bahnsteigs konfrontiert.

Dabei handelt es sich um einen Bahnsteig, der den Umstieg zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln mit unterschiedlichen Anforderungen an Fahrweg oder Bahnsteighöhe ermöglicht – idealerweise ohne Stufen überwinden zu müssen. Dies ist offenbar eine inzwischen populäre Idee, um öffentliche Verkehrsmittel besser zu verknüpfen. Hinzu kommt, dass man künftig durch den MVV-Beitritt des Landkreises Miesbach und die Elektrifizierung der Strecke von erheblich mehr Fahrgästen ausgeht. Auch vom Einsatz längerer oder doppelstöckiger Züge ist schon die Rede. Dafür brauche es dann eine sichere Passagierführung – über einen Kombi-Bahnsteig.

Was das für die inzwischen weit vorangetriebenen Pläne für die Umgestaltung des Bahnhofsgeländes mit Zentralem Busbahnhof (ZOB) plus Park-and-Ride-Fläche (P&R) bedeuten würde, ist klar: sie wären unbrauchbar. Denn: Das bestehende Gleis müsste streng genommen verlegt und ein neuer Bahnsteig gebaut werden. Der bisher geplante Mittelsteig am ZOB wäre hinfällig. Dieser Tage kam es offenbar erneut zu einem Gespräch. „Wir haben dabei klargemacht, dass wir uns diesen Kombi-Bahnsteig technisch nicht vorstellen können“, berichtet Besel von dem Treffen. „Wir hätten aus räumlicher Sicht ein Problem mit der Park-and-Ride- sowie der Fahrrad-Abstellanlage. Dabei wollen wir ja einen ganz modernen Verkehrsknoten in Gmund schaffen, was am Ende nicht möglich wäre.“ Diese Gmunder Sicht hätten die Gesprächspartner zwar verstanden, aber dennoch darum gebeten, den Vorschlag noch einmal unter die Lupe zu nehmen.

Gleich nach dem Gespräch habe er die Planungsfirma Lars Consult gebeten, eine neue Skizze anzufertigen, berichtet Besel. Ende Januar wolle man alle Beteiligten dann nach Gmund zu einem Termin einladen.

Kombi-Bahnsteig für Gmund? Gemeinde schließt Gleisverlegung jedoch aus

Das Bahngleis für den Kombi-Bahnsteig zu verlegen, schließt Besel aus. „Das ist schon wegen der engen Bögen nicht möglich.“ Besel wirft noch ein weiteres Argument in die Waagschale: Ein Kombi-Bahnsteig, der eine komplett neue Anordnung des ZOB erforderlich mache, würde neue Gefahrenpunkte für Bus-Fahrgäste bedeuten. Er könne ja nachvollziehen, dass es um die Sicherheit der Bahn-Fahrgäste gehe, aber das sei eben nur die Sicht der Bahn. „Für die Passagiere zwischen Bus und Bus würde sich die Sicherheit verschlechtern.

Der aktuelle Rahmenplan mit dem Mittelsteig für Busgäste und der weiteren Verkehrsführung für Fußgänger sei „optimal“, findet Besel. Warum der Vorschlag erst jetzt auftaucht, obwohl die Gmunder Pläne so weit fortgeschritten sind, begründet Besel ganz vorsichtig und diplomatisch so: „Es gedeihen angesichts MVV-Beitritts und Elektrifizierung eben weitere Überlegungen.“

Fest steht: Gmund würde mit einem Kombi-Bahnsteig eine Vorreiterrolle im Umland einnehmen. „Uns wurden zumindest keine Best-Practice-Beispiele aufgezeigt“, sagt Besel. Die Gemeinde werde bei dem Treffen alle Argumente in die Waagschale legen. Er hoffe auf einen vernünftigen Ausgang, fügt Besel hinzu.

Gmund plant Umbau des Bahnhofsareals: 2024 sollen Bagger anrücken

Unabhängig von der „komplexen und überraschenden Materie“ (Besel) wird das Projekt Bahnhofsneugestaltung vorangetrieben. Bietergespräche mit Tiefbau-Ingenieurbüros sind inzwischen geführt, im Januar wird der Gemeinderat wohl einen Auftrag vergeben. Noch 2023 soll die Planung abgeschlossen sein, „2024 sollten dann die Bagger auf dem Grundstück stehen“, hofft Besel.

gr