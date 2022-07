300 Jahre alte Linde in Gmund: Straßenbauamt beauftragt Fachfirma mit Pflege

Grüner Riese: Für die Pflege der über 300 Jahre alten Linde an der Tölzer Straße in Gmund hat das Straßenbauamt eine Fachfirma engagiert.

Sie bietet Lebensraum für Tiere

Von Christina Jachert-Maier schließen

Über 300 Jahre alt ist die Linde an der Tölzer Straße in Gmund. Damit sie noch älter wird, ist derzeit Thomas Weigel mit ihrer Pflege beschäftigt. Auch ein Filmteam war vor Ort.

Gmund - Über 300 Jahre alt ist die Linde an der Tölzer Straße in Gmund, deren Krone Baumpflegemeister Thomas Weigel im Auftrag des Staatlichen Bauamts Rosenheim unter die Lupe nimmt. Der Erhalt des grünen Riesen ist dem Amt ein Anliegen. „Er ist ortsprägend und viele Tierarten haben darin ihren Lebensraum gefunden“, erklärt Pressesprecherin Ursula Lampe. Für die aufwendige Pflege der Linde hat die Behörde eine Fachfirma engagiert.

Filmteam dokumentiert die Kontrolle und Pflege

Am gleichen Tag ließ das Staatliche Bauamt durch seine Straßenmeisterei auch Bäume an der Kaltenbrunner Straße von Totholz befreien. Dies soll verhindern, dass bei einem Sturm Äste auf die Straße fallen. Die Zentrale Landschaftsplanung an der Landesbaudirektion Bayern nutzte die Gelegenheit, die Kontrolle und Pflege mit einem Filmteam zu dokumentieren.

Tegernsee-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Tegernsee – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.