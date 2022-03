Ampelregelung nicht möglich: Baustelle an Gmunder Hauptstraße wirft Probleme auf

Von: Gabi Werner

Der Verkehr am Gmunder Stachus, ohnehin ein Problempunkt, wird in den kommenden Wochen aufgrund einer Baustelle nicht mehr ungehindert fließen können. © Thomas Plettenberg

Plötzlich war die Bundesstraße einspurig: Von einer Baustelle in Gmund wurden am Freitagvormittag (25. März) viele Verkehrsteilnehmer überrascht. Die Maßnahme bringt einige Probleme mit sich.

Gmund – Die Verkehrslage rund um den Gmunder Stachus – ohnehin ein Nadelöhr – wird sich in den kommenden Wochen wohl weiter zuspitzen. Am Freitag (25. März) hat die Baumaßnahme für eine neue Kabeltrasse begonnen, die vom Volksfestplatz aus entlang des Fischerwegs zur Max-Obermayer-Straße und dann entlang der Tegernseer Straße/B 307 bis zur Einmündung in die Mannhardtstraße verlaufen wird. Bereits an Tag eins der Arbeiten auf der Bundesstraße war aufgrund der halbseitigen Sperrung Verkehrs-Chaos angesagt.

Baustellenampel und Stachus-Ampel können nicht aufeinander abgestimmt werden

Gmunds Bürgermeister Alfons Besel schilderte am Freitagnachmittag das „Kernproblem“ der Baustelle: Demnach kann die einspurige Situation an dieser Stelle nicht durch eine Baustellenampel geregelt werden, „weil der Stachus mit seiner Ampel zu nah dran ist“. Die beiden Anlagen könnten nicht synchronisiert werden, erläutert Besel. Somit fällt die zunächst angedachte Ampelregelung an der Baustelle flach.

Verkehrsteilnehmer müssen wohl weiten Umweg in Kauf nehmen

Vermutlich werden also alle Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Tegernsee wollen, in den kommenden Wochen den Umweg über Bad Wiessee in Kauf nehmen müssen. Eine endgültige Entscheidung dazu fällt zwar erst bei einem Vor-Ort-Termin mit allen Beteiligten am Montag (28. März). Die Umleitung um den See herum erscheint laut Besel aber das wahrscheinlichste Szenario. Die gute Nachricht: Übers Wochenende (26./27. März) ist die Bundesstraße erst einmal wieder frei gegeben.

