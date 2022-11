Angepinselte Bäume in Gmunder Wäldchen: Anwohner erstattet Anzeige

Pink gekennzeichnet sind die Bäume, die in dem Brenner-Wäldchen gefällt werden sollen. Ein Unbekannter hat zusätzliche Stämme markiert.

„Kein Klein-Jungen-Streich“

Von Gabi Werner schließen

Nicht nur der zuständige Revierleiter, auch ein Unbekannter hatte in dem Waldstück bei der Parksiedlung in Gmund Bäume zur Fällung markiert. Ein Anwohner hat nun Anzeige erstattet.

Gmund – Allgemeines Rätselraten herrscht seit dem Ortstermin im Brenner-Wäldchen in Gmund: Ein Unbekannter hatte in dem Gebiet mit pinker Farbe gewütet und im Vorfeld einer geplanten Abholzaktion zusätzliche Bäume zur Fällung markiert. Frank Rader, Bewohner der angrenzenden Parksiedlung, will die Sache nicht auf sich beruhen lassen: Er hat bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Auch der zuständige Revierleiter kann sich die zusätzlichen Markierungen nicht erklären

Sowohl der zuständige Leiter des Forstreviers, Hans Feist, als auch die anwesenden Anlieger konnten sich die plötzliche Vermehrung der markierten Bäume nicht erklären. Die Runde hatte sich gemeinsam mit Waldeigentümer Jupp Brenner auf dem Grundstück zwischen Dr.-Kober-Weg und Parksiedlung versammelt, um eine neuerliche Abholzaktion zum Thema zu machen. Ziel ist es, einen Kahlschlag, wie er im Frühjahr im Wäldchen Brenners stattgefunden hatte, zu verhindern. Revierleiter Feist hatte daher im Vorfeld den privaten Baumbestand gesichtet und die zu fällenden Stämme mit einem Punkt gekennzeichnet.

Anstiftung zur Sachbeschädigung: Anzeige liegt Staatsanwaltschaft zur Prüfung vor

Dass sowohl auf dem Grund und Boden Brenners als auch im angrenzenden Wäldchen der Parksiedlung Bäume nachmarkiert wurden, ist in den Augen von Anlieger Rader „kein Klein-Jungen-Streich“ mehr. Er schätzt, dass etwa 20 zusätzliche Bäume angepinselt wurden. „Wenn die alle gefällt worden wären, wäre das ein immenser Schaden gewesen“, sagt der Gmunder. Um ein Zeichen zu setzen und noch einmal auf die Abholzaktion aufmerksam zu machen, hat er daher Anzeige wegen Anstiftung zur Sachbeschädigung bei der Wiesseer Polizei erstattet.

Inspektionsleiter Thomas Heinrich bestätigt auf Nachfrage den Eingang der Anzeige. Sie werde der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt.

