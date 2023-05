Anmeldungen für fünfte Klassen: Schulen am Tegernsee sind zufrieden

Von: Gabi Werner

Der Schülerschwund am Gymnasium Tegernsee ist überwunden. Heuer wurden 79 Anmeldungen für die fünften Klassen registriert. © Archiv tp

Die Zahl der Neuanmeldungen an den weiterführenden Schulen im Tegernseer Tal hat sich eingependelt. Sowohl die Realschule in Gmund als auch das Tegernseer Gymnasium sind zufrieden.

Gmund/Tegernsee – „Alles fein“, verkündet Rektor Tobias Schreiner, nachdem die Anmeldephase für die fünften Klassen an seiner Realschule Tegernseer Tal in dieser Woche abgeschlossen wurde. Die Zeiten, als die junge Schule mit ihren Zahlen alle Rekorde brach, sind offenbar vorbei – heuer liegt man mit den Neuanmeldungen in etwa im Bereich der Vorjahre: Es gibt 84 fixe Anmeldungen für die künftigen fünften Klassen, zusätzlich 15 Kinder, die noch den Probeunterricht absolvieren müssen. „Das ist eine recht große Gruppe“, sagt Schreiner über Letztere. Nachdem auch noch einige Übertrittsschüler aus den fünften Klassen der Mittelschule hinzu kommen könnten, rechnet der Schulleiter am Ende mit etwa 95 neuen Schülerinnen und Schülern. „Damit werden wir voraussichtlich vier kleine fünfte Klassen bilden“, teilt Schreiner mit.

Schulhaus in Finsterwald „gut belegt“, aber keine Raumnot

Derzeit sind 27 Klassen in dem Realschul-Bau in Finsterwald untergebracht, nächstes Schuljahr könnten es 28 werden. „Räumlich bekommen wir das mit dem Erweiterungsbau gut unter“, sagt Schreiner. Bekanntlich hatte die Schule erst im Frühjahr 2022 ihren modernen Anbau bezogen, nachdem das ursprüngliche Gebäude schnell zu klein geworden war. Mit der jetzigen Schülerstärke ist das Schulhaus laut Schreiner „gut belegt“ – räumliche Probleme gibt es aber offenbar nicht mehr.

Wie viele neue Fünftklässler angemeldet werden, ist auch immer davon abhängig, wie stark die jeweiligen Geburtenjahrgänge sind. Das Übertrittsverhalten selbst ist laut Schreiner „ganz ähnlich wie in den Vorjahren“ – auch was den Anteil derjenigen Schüler betrifft, die mit ihren Noten eigentlich die Eignung fürs Gymnasium hätten. „Davon entscheiden sich nach wie vor viele für die Realschule“, freut sich Schreiner.

79 Mädchen und Buben wollen aufs Gymnasium Tegernsee

„Total zufrieden“ nach Ablauf der Anmeldefrist zeigt sich auch Werner Oberholzner, Direktor des Gymnasiums Tegernsee. Angesichts des eher schwachen Geburtenjahrgangs habe ihn die Zahl der Neuanmeldungen positiv überrascht. 79 Mädchen und Buben wollen nächstes Schuljahr ihre Gymnasialkarriere in Tegernsee starten. „Damit können wir drei sehr stabile fünfte Klassen bilden“, verkündet Oberholzner. Die Zeiten, als das Gymnasium wegen geringer Schülerzahlen um seine Dreizügigkeit bangen musste, sind scheinbar vorbei. Im vergangenen Jahr hatte die Schule 70 Anmeldungen für die fünften Klassen registriert, im Jahr zuvor waren es 74. Die Zahlen haben sich also stabilisiert.

In Landkreis-Turnhalle ist weiterhin kein Sportunterricht möglich

Nach wie vor nicht nutzbar ist für das Gymnasium die Landkreis-Sporthalle. Sie wurde Ende 2022 zur Notunterkunft für Geflüchtete umfunktioniert. Seither gibt es für den Sportunterricht der Gymnasiasten eine Notlösung – sie pendeln per Bus nach Rottach-Egern und Gmund, wo sie die dortigen Schulturnhallen nutzen dürfen. „Das ist uns eine große Hilfe“, sagt Oberholzner. Zwar gehe den Schülern durch die Fahrten etwa ein Drittel der Zeit verloren, doch der Sportunterricht laufe „auf einem akzeptablen Level“.

