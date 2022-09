Anton Grafwallner chauffierte den Präsidenten des nigerianischen NOKs

Der Wimpel der nigerianischen Delegation ist ein einzigartiges Erinnerungsstück von Anton Grafwallner. Maskottchen Waldi passt gut darauf auf. Das hat damals kaum jemand mitbekommen, aber es war ein harter Kampf. Denn um ein Haar wären die Spiele in München geplatzt. Anton Grafwallner erinnert sich, dass 26 afrikanische Staaten wegen der Teilnahme Rhodesiens mit einem Boykott drohten. © Thomas Plettenberg

Bei den Olympischen Sommerspielen 1972 chauffierte Anton Grafwallner aus Gmund Abraham Ordia, den Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees von Nigeria und Präsidenten der All African Games.

Gmund – Eigentlich war Anton Grafwallner bei den Olympischen Spielen 1972 in München ja „nur“ als Chauffeur eingeteilt gewesen. Doch als Fahrer von Abraham Ordia, dem Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees von Nigeria und Präsidenten der All African Games, erlebte der Gmunder mit seinen 22 Jahren in den gut zwei Wochen viel mehr. „Es war eine lockere, schöne, aber auch anstrengende Zeit“, erinnert sich Grafwallner. Mit Politik, Boxkämpfen, dreimal Gold und einer späteren Königin.

Ein paar Monate vor Beginn der Olympischen Spiele kam der Befehl. „Die haben mich einfach abkommandiert“, erzählt der 74-Jährige. Als Gefreiter leistete er gerade seinen Wehrdienst in Penzing bei Landsberg am Lech ab. Zuvor hatte Grafwallner schon studiert, Maschinenbau in München. „Aber dann haben’s mich doch noch erwischt und ich musste einrücken.“ Das Organisationskomitee der Olympischen Spiele suchte noch Helfer. Und so hieß es im Juni 1972 für viele Bundeswehrler: Abrücken nach München.

Zwei Monate wurde Grafwallner auf seinen Dienst als Chauffeur vorbereitet. „Ich bekam einen goldenen Opel Rekord 2 mit 97 PS, 3-Gang-Automatik und – ganz wichtig damals – Schiebedach. Eine echte Sonderedition, mit den Zeichen der Olympischen Spiele auf den Seiten“, sagt der Gmunder und muss lachen. Für die Chauffeure folgten Fahrübungen, Orientierungsfahrten, Ein- und Ausfallstraßen mussten sie sich einprägen. „Alle Sportstätten wurden uns gezeigt, aber auch in kulturellen Geschichten wie Museen, Glyptothek, Pinakothek mussten wir uns auskennen.“ Der junge Anton Grafwallner, schick in seiner Bundeswehruniform gekleidet, genoss es. Eine willkommene Abwechslung zum Alltag in der Penzinger Kaserne.

Die Spiele rückten näher. Grafwallner wurde „Mister Abraham Ordia“ zugeteilt. „Das war quasi der afrikanische Avery Brundage“, erklärt er. Der damalige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Ein ganz hohes Tier also. Bekam der 22-Jährige da nicht so ein wenig das Flattern? „Ach, gar nicht“, wiegelt Grafwallner ab, „das war alles ganz locker.“ Sehr sympathisch seien sich die beiden von Anfang an gewesen. Nur mit der Sprache habe es nicht so hingehauen. Aber wie haben sie sich dann verständigt, unterhalten? „In Bavarian Englisch“, sagt Grafwallner und lacht. Außerdem hatte er eine große Hilfe: Jeder Fahrer bekam eine Hostess zugeteilt. „Ich hatte eine Schwedin, die in Deutschland Sport studiert hat. Die konnte perfekt Englisch und hat immer alles gemanagt“, erzählt er. „Ganz wunderbar.“ Also holte Grafwallner jeden Morgen die Schwedin erst einmal von ihrem Studentenwohnheim ab, dann ging es zum Hotel an den Effnerplatz, wo Abraham Ordia zustieg. „Probleme“ gab es nur mit den Münchner Taxifahrern. „Wenn an der Ampel neben mir ein Taxi stand, die Fahrer das Olympia-Auto erkannten, dann blickten sie oft zu mir und forderten mich zum Rennen auf“, erinnert sich Grafwallner. „Dann hab’ ich per Kick-down auf 70 km/h beschleunigt und war weg.“

Beinahe wären die Spiele geplatzt

Noch hatten die Spiele allerdings nicht begonnen. Noch beherrschte die Politik die internationale Sportbühne in der Landeshauptstadt. Die afrikanischen Staaten nämlich erkannten Rhodesien, die spätere Republik Simbabwe, wegen der dort herrschenden Apartheid nicht an und protestierten gegen die Teilnahme der bereits angereisten Sportler. Zuvor war schon Südafrika ausgeladen worden. „Das hat damals kaum jemand mitbekommen, aber es war ein harter Kampf. Denn um ein Haar wären die Spiele in München geplatzt“, erzählt Grafwallner. 26 afrikanische Staaten drohten mit Boykott, sollte das IOC Rhodesien nicht ausschließen. Gemeinsam mit dem Münchner Olympia-Komitee, allen voran Willi Daume, und der Bundesregierung folgten zähe Verhandlungen im Maximilianeum. „Jeden Tag fuhr ich Ordia zum Bayerischen Landtag“, erinnert sich Grafwallner. Nach sieben, acht Tagen war der Sitzungsmarathon zu Ende. „Ordia stieg zu mir in den Wagen und machte nur das Victory-Zeichen“, sagt der Gmunder. Da habe er gewusst, die afrikanischen Staaten haben sich durchgesetzt, Rhodesien muss wieder abreisen, die Spiele können beginnen.

Und die Olympischen Spiele begannen auch für ihn. Denn Ordia nahm seinen Chauffeur einfach mit in die Sportstätten. „Ich hatte eigentlich keinen Zugang zu den Sportveranstaltungen, war ja nur der Fahrer.“ So verfolgte Grafwallner an die 50 Boxkämpfe im heutigen Eissportzentrum im Olympiapark live, direkt am Ring sitzend. „Da wurde dir schon vom Zuschauen schwindlig.“ Isaac Ikhouria holte damals für Nigeria sogar die Bronzemedaille. Auch Leichtathletik im Olympiastadion stand für den NOC-Präsidenten von Nigeria auf dem Programm. Just am 3. September 1972, als Deutschland mit Hochspringerin Ulrike Meyfarth, Speerwerfer Klaus Wolfermann und Geher Bernd Kannenberg dreimal Gold feiert, saß auch Anton Grafwallner auf der Ehrentribüne des Stadions. „Die Ordner wollten mich natürlich nicht reinlassen“, erinnert er sich, „da hat Ordia mir einen Klaps auf die Schulter gegeben und gesagt ,Come on’ und dann bin ich mit ihm reingekommen.“ Und da saß er nun, ein paar Meter neben ihm: hochrangige Offiziere der Bundeswehr. „Die haben mich natürlich ganz komisch angeschaut. Was macht denn der Gefreite da auf der Ehrentribüne? Ich hab’ also versucht, Blickkontakt zu vermeiden“, erzählt der Gmunder und muss schmunzeln.

Grafwallner lernte Königin Silvia von Schweden kennen

Ausflüge abseits des Sports machte Abraham Ordia eher selten. Einmal fuhr Grafwallner ihn und die afrikanische Delegation zum Obersalzberg, dem ehemaligen Feriendomizil von Adolf Hitler im Berchtesgadener Land. „Das war ihnen wichtig.“ Auch an deutschen Autos sei das Interesse groß gewesen.

Wenn er seinen hochrangigen Fahrgast abends wieder im Hotel abgeliefert hatte, fuhr er oft noch mit „seiner“ Schwedin ins olympische Dorf. Dort war die Stimmung immer locker, man habe zusammen geratscht, Sportler, Funktionäre, Trainer, Helfer, alle miteinander. Auch eine gewisse Hostess namens Silvia Sommerlath lernte Grafwallner damals kennen. „Aber das haben wir ja da gar nicht geahnt, dass sie später mal Königin von Schweden werden sollte.“ Nachts begab sich der 22-Jährige dann in die Kaserne an der Ackermannstraße, direkt neben dem Olympiapark, und pferchte sich wie die anderen Kameraden in die Dreifach-Stockbetten.

Zwei Monate lang arbeitete Grafwallner so durch. Nach der Abschlussfeier überreichte Abraham Ordia dem Gmunder einen Wimpel als Anerkennung, dann trennten sich die Wege. Anton Grafwallner fuhr nach Hause an den Tegernsee. Dort stand nur ein paar Tage nach den Olympischen Spielen ein noch wichtigeres Ereignis an: die kirchliche Hochzeit mit seiner Frau Anette. Auch die beiden feiern damit heuer ihr 50. Jubiläum. Gab es denn irgendeine Form der Anerkennung für seine Arbeit bei den Olympischen Spielen? „Einen Tag vom Dienst befreit“, sagt Grafwallner und lacht, „und den haben wir gleich für unsere Flitterwochen hergenommen.“ Sabine Kirchmair

Zur Person

Anton Grafwallner war mehr als 20 Jahre lang Behindertenbeauftragter des Landkreises. Im Alter von 30 Jahren wurde bei ihm Multiple Sklerose festgestellt. Mit 50 Jahren musste der zweifache Vater seinen Beruf als Verkehrsingenieur bei Siemens aufgeben und in Rente gehen. Bis 2020 engagierte er sich ehrenamtlich mit Leidenschaft und Beharrlichkeit erfolgreich für die Belange der Menschen mit Behinderung im Landkreis Miesbach.