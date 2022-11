Anwohner will Abholzung stoppen

Pink gekennzeichnet sind bereits die Bäume, die in dem Brenner-Wäldchen gefällt werden sollen. © Thomas Plettenberg

Der Protest gegen eine erneut geplante Abholzaktion im Brenner-Wäldchen in Gmund geht weiter. Jetzt fordert ein Anwohner Gemeinde und Landratsamt zum Handeln auf.

Gmund – Die erneute geplante Abholzaktion im Brenner-Wäldchen am Dr.-Kober-Weg in Gmund lässt Friedrich Steininger keine Ruhe. Der Anwohner will um jeden Preis verhindern, dass zwischen 40 und 50 wertvolle Bäume der Motorsäge zum Opfer fallen – womöglich sogar noch mehr. Bei einem Termin vor Ort mit rund 20 Anwohnern, Bürgern, etlichen Gemeinderäte sowie Waldeigentümer Jupp Brenner und dem Leiter des Tegernseer Forstreviers, Hans Feist, war das geplante Ausmaß deutlich geworden. Zum Erstaunen aller waren sogar deutlich mehr Bäume mit pinkfarbenen Punkten für die Fällung markiert, als ursprünglich geplant. Es blieb Raum für Spekulationen.

Protest gegen neue Abholzung im Brenner-Wäldchen: Anwohner fordert Gemeinde und Landratsamt zum Handeln auf

Steininger lässt nicht locker. In einer „Brand-Mail“ an mehrere Adressaten, darunter die Gemeinde und das Landratsamt, fordert er nicht nur eine Veränderungssperre, sondern auch, dass der zwischen 8000 und 9000 Quadratmeter große Wald als „geschützter Landschaftsbestandteil“ ausgewiesen wird. Steininger greift damit einen Hinweis des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) auf. Im Zuge einer ersten Abholzaktion im Februar war davon schon mal die Rede. Leider sei bis dato nichts geschehen, auch andere Konsequenzen auf diese Aktion seien nicht erfolgt, schreibt Friedrich Steininger, der erheblichen Zweifel hegt, dass beim bevorstehenden Eingriff eine „maßvolle Entnahme“ erfolgen wird. Dazu soll es laut Revierförster Feist aber kommen. Feist hält die Durchforstung für gerechtfertigt, da wertvolle Lichtbaumarten auf diese Weise erhalten werden könnten.

Steininger argumentiert, dass dem Wald für die ortsansässige Bevölkerung eine nicht unerhebliche ökologische, klimatologische, soziale und kulturelle Bedeutung zukomme. Er werde er zu allen Jahreszeiten von Spaziergängern aus der unmittelbaren Umgebung frequentiert, was auf einen wichtigen Erholungswert hinweise. Überdies trage er zum natürlichen grünen Ensemble rund um den in die Umgebung eingebetteten Soldatenfriedhof bei, der landesweite Bedeutung habe. Schließlich, so Steininger, habe der Wald Anteil am Erscheinungsbild der Gemeinde Gmund, die sich bis heute, „ganz im Gegensatz zu einigen anderen Talgemeinden“ immer noch einen ausgeprägt ländlichen Charakter mit stark landschaftlich geprägter Struktur habe erhalten können. Steininger befürchtet, dass all das einem touristischen Publikum, das im „Ansitz Brenner“ beherbergt ist, geopfert werde. Mit Nachdruck fordert er nun die Gemeinde zu Handeln auf.

Geplante Abholzung im Brenner-Wäldchen: Gmunder Bauausschuss befasst sich damit

Ob diese das auch nacht, entscheidet sich bei der nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstag, 15. November,um 19 Uhr im Neureuthersaal. „Es gilt zu entscheiden, ob der Wald als geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen werden soll“, sagt Bauamtsleiterin Christine Wild auf Nachfrage. Als solcher sei auch ein Waldstück südwestlich des Pius-Heims ausgewiesen. Wild weist darauf hin, dass der Wald im Flächennutzungsplan als solcher ausgewiesen sei. Bedenken, Brenner könne die Fläche irgendwann zum Bauland machen, räumt Wild aus. Es handle sich um bestätigten Außenbereich, in dem eine Bebauung nicht möglich sei.

Könnte die geplante Abholzaktion auf die Schnelle gestoppt werden? Auf Nachfrage klärt das Landratsamt auf: Eine Ausweisung als Geschützten Landschaftsbestandteil (GLB) könnte die Entnahme von Bäumen verhindern, so Sprecherin Sabine Kirchmair. Die Ausweisung müsse aber genau geprüft werden, da in die zulässige Nutzung des Waldes eingegriffen und damit das Eigentumsrecht eingeschränkt werde. „Allerdings wird die Schutzwürdigkeit von fachlicher Seite im Vergleich zu anderen Geschützten Landschaftsbestandteilen nicht als sonderlich hoch angesehen“, so Kirchmair. Grundsätzlich gelte die Anordnung sobald der Eigentümer darüber informiert sei. Zur Veränderungssperre: Eine „einstweilige Sicherstellung“ habe eine ähnliche Wirkung. Diese könne aber nur in Verbindung mit dem Ausweisungsverfahren als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgen.

Eine komplexe Angelegenheit, die spannend bleibt.

