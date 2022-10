Audi prallt bei Festenbach auf Kleintransporter: B 472 gleicht einem Trümmerfeld

Von: Gabi Werner

Teilen

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 472 im Gemeindebereich Gmund. © Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Einem Trümmerfeld glich die Bundesstraße 472 am Donnerstagabend nach einem Unfall zwischen Kreuzstraße und der Abzweigung Festenbach. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.

Gmund - Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (27. Oktober) gegen 17.20 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war ein 37-jähriger Schlierseer mit seinem Audi auf der B 472 unterwegs, als er zwischen Kreuzstraße und der Abzweigung nach Festenbach (Gemeinde Gmund) in den Gegenverkehr geriet. Dabei kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, der von einem 34-jährigen Mann aus Peißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) gesteuert wurde. Aufgrund des Aufpralls kippte der Kleintransporter in der Böschung nach links ums.

Zwei Verletzte und ein Gesamtschaden von 100.000 Euro

Beide Fahrer erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen und mussten mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei wurde durch den Zusammenstoß noch ein weiterer Pkw leicht beschädigt, hier blieb der Fahrer aber unverletzt. Die Trümmer des Unfalls erstreckten sich über mehrere hundert Meter. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Feuerwehr Gmund hilft bei Aufräumarbeiten auf der B 472

Die Fahrbahn musste für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Neben der Polizei und den Rettungssanitätern waren auch 20 Aktive der Feuerwehr Gmund im Einsatz.

gab