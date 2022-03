Auffahrunfall in Seeglas: Zwei Kinder verletzt - 8000 Euro Sachschaden

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

5000 Euro Sachschaden entstand beim Peugeot, der von hinten auf einen Mercedes geschoben wurde. © Max Kalup

Am Wochenende hat sich bei Seeglas ein Auffahrunfall ereignet. Ein Ford-Fahrer hatte zu wenig Abstand gehalten - und krachte in ein vorausfahrendes Auto.

Gmund – Zwei Kinder sind bei einem Auffahrunfall an der Tegernseer Straße in Seeglas leicht verletzt worden. Wie die Polizei Bad Wiessee berichtet, fuhr ein 43-jähriger Rottacher mit seinem Ford am vergangenen Samstag gegen 11.45 Uhr in Richtung Gmund. Auf Höhe des Autohauses Lechner bremste eine vor ihm fahrende 41-jährige Rottacherin ihren Peugeot stark ab, da ein Mercedesfahrer in erster Reihe wegen eines abbiegenden Fahrzeugs warten musste.



Zwei Kinder verletzt - Krankenwagen vor Ort

Der Ford-Fahrer schob mit seinem Wagen den Peugeot auf den Mercedes, wobei sich die Tochter des Unfallverursachers im Fond des Wagens leicht verletzte. Im Peugeot saßen drei Kinder, von denen sich eines leicht verletzte. Der Mercedesfahrer blieb ebenso wie die anderen Fahrzeugführer unverletzt.



Am Ford entstanden 5000 Euro, am Peugeot etwa 3000 Euro Sachschaden. Der Mercedes kam augenscheinlich unbeschädigt davon. Im Einsatz waren neben der Polizei ein Krankenwagen und die Feuerwehr Gmund. nap

Tegernsee-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Tegernsee – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.