So kritisch und politisch wie noch nie: Gmundart serviert schwere Brocken

Gmund bewegt die Künstler - und umgekehrt. Bei der 16. Frühjahrsausstellung Gmundart im Jagerhaus thematisieren die Teilnehmer vor allem die aktuelle Lokalpolitik. Und heben mahnend den Finger.

Gmund – „Das sind schwere Brocken im besten Kunstsinn, die man hier vor die Füße gelegt bekommt“, sagte Bürgermeister Alfons Besel bei der Begrüßung der vielen Vernissage-Gäste im Jagerhaus. Gleichzeitig dankte er für das Engagement der Organisatoren, Künstler und Betrachter. Auch in Sachen Widerstand. Dabei nickte Besel anerkennend in Richtung der Nixen von Kurt Gmeineder und den „Bypass“ von Priska Büttel, die mit ihren Kunstwerken schon vor dem Jagerhaus auf die Schau einstimmen. Beide Werke sind als Mahnmale gedacht und richten sich gegen das Projekt „Hochwasserschutz Tegernseer Tal“.

Gmeineders märchenhafte Gipsskulpturen mit den Gold-Dukaten-Fischchen im Schoß deuten ebenso auf die geplanten, für die Natur gefährlichen Eingriffe an der Mangfall hin wie Büttels Bypass. Der blaue Eisenring warnt vor den Röhren, die unter der Mangfall verlegt werden sollen. „Bypass steht auch für die Umleitung von Kompetenzen. Wer entscheidet denn, wann der Tegernsee präventiv abgelassen werden soll? Und woher kommt das wertvolle Nass, das den See wieder auffüllt, wenn Starkregen in Regionen weiter unten am Flusslauf angekündigt sind?“, fragte die Künstlerin und meinte: „Selten hat es der Mensch geschafft, die Natur positiv zu beeinflussen.“

Lesen Sie hier: Gmund: Kippt der Hochwasserschutz wegen einer seltenen Libelle?

Das Thema Naturschutz hat auch Jagerhaus-Hausherrin Maria Prenzel auf den Plan gerufen. Jüngst für ihr 30-jähriges Engagement als Gründungsmitglied der Gmunder Heimatfreunden geehrt, stellt Prenzel das erste Mal ihre Fotoarbeiten („Reflektionen I, II“) aus, die sie Jahrzehnte unter Verschluss gehalten hat: zarte Pflanzen in Großaufnahme, die entrückt die Umwelt widerspiegeln. Kritisch gegenüber den Investoren, die das Tegernseer Tal vereinnahmen und ihm ihren Stempel aufdrücken, äußert sich Maler Hans Schneider. Da schwebt über dem in harmonischen Blautönen ruhenden Tal ein goldener Kubus, mit kleineren pinken und lila Kuben im Schlepptau. Diese Strukturen infiltrieren das Tal und den See mit ihren giftigen Farben und verändern in Schneiders Arbeit geradezu fließend die Tal-Couleur.

+ Bildhauer Otto Wesendonck stellte den Besuchern der Vernissage das Brunnenmodell „Kern und Schale“ vor. © tp Aber auch übergeordnete (europäische) gesellschaftspolitische Themen finden in der 16. Gmundart deutlich ihren Niederschlag. In Ekaterina Zacharovas Ansicht von Notre Dame tummeln sich auf den Straßen und in einem Café vor der kürzlich vom Feuer heimgesuchten ikonischen Kathedrale so viele Menschen, dass es kein Durchkommen gibt. Wie hellsichtig. Denn dass sich die Pariser Feuerwehren tatsächlich nicht rechtzeitige einen Weg bahnen konnten, wurde Notre Dame zum Verhängnis.

Auch das könnte Sie interessieren: Spannende Zeitreise: Klinik zeigt historische Fotografien aus dem Tegernseer Tal

Den Kampf um Kirche und Glauben hat Ursula-Maren Fitz thematisiert: In schwarzen Glas-Blasen versinken still, aber dramatisch ein golden glänzender Kirchturm („Sie versinkt“) und ein Kreuz („Umkämpft II“) aus Bronze. Lisa Mayerhofer geht provokativ sogar noch einen Schritt weiter: Sie erweckt Totes zum Leben, indem sie ein Kleinsttierskelett (wahrscheinlich das einer Möwe) so an Rosshaar in einem Rahmen vor einer blauen Leinwand fixiert, dass es nicht nur die Assoziation an den Gekreuzigten hervorruft, sondern dass es bei der kleinsten Bewegung des Betrachters in Bewegung kommt.

Kritischer, aufmüpfiger und renitenter, die Auseinandersetzung und den gesellschaftlichen Dialog fordernd, war die Gmundart selten. Geöffnet hat die Ausstellung noch bis 26. Mai täglich von 14 bis 17 Uhr.

Auch interessant: So bewegt die 69. Tegernseer Kunstausstellung die Gemüter

ak