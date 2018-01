Autoknacker brechen Fiat 500 von Waakirchnerin (18) auf

Ein oder mehrere Autoknacker haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Moosrain ihr Unwesen getrieben. Der Fiat 500 einer Waakirchnerin wurde aufgebrochen.

Wie eine Anwohnerin unserer Zeitung berichtet, wurde zwischen 0.15 und 1.30 Uhr ein auf einem Privatgrundstück am Wiesenweg geparkter, roter Fiat 500 aufgebrochen. Der Dieb schlug das Beifahrerfenster ein und fischte so einen Geldbeutel aus dem Türfach.

Geschädigt ist eine 18-jährige Waakirchnerin, die in Moosrain zu Besuch war. Bargeld habe sich keines in dem schwarzen Portemonnaie befunden, so die Anwohnerin. Dafür aber verschiedene Papiere und eine Bankkarte. Ein ähnlicher Fall habe sich am Moosbach ereignet. Die Polizeiinspektion Bad Wiessee konnte bis Sonntagabend keine Auskünfte geben.

sg