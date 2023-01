Baden für Hartgesottene: Neujahrsanschwimmen im Tegernsee sorgt für Begeisterung

Von: Alexandra Korimorth

Ab ins erfrischende Nass: 30 Wasserwachtler wagten sich gestern zum Neujahrsanschwimmen in den 5,5 Grad kalten Tegernsee – unterstützt von gut 50 Zuschauern. © Christian Scholle

Die Bedingungen waren vergleichsweise mild – wenn auch nichts für Warmduscher: Bei 17 Grad in der Sonne und 5,5 Grad im Wasser fand das Neujahrsanschwimmen im Tegernsee statt.

Gmund – Dass Winter- und Eisschwimmen ein zunehmender Trend ist und das Eintauchen in eisig kaltes Wasser am Neujahrstag eine beliebte Tradition der Wassersportler am Tegernsee, sorgte am Sonntag für Zulauf an den Badestegen in Seeglas bei Gmund. „Schon den ganzen Vormittag über kamen immer wieder Gruppen, um kurz abzutauchen“, berichtet Strandbad-Wirt Georg von Preysing. Er behielt das Kommen, Eintauchen und Gehen sicherheitshalber im Blick, solange die Wasserwachtler nebenan noch nicht vor Ort waren.

Deren offizielles Neujahrsanschwimmen, an das sich auch einige Nichtmitglieder dranhängten, startete etwas verspätet kurz nach 13 Uhr: Man wartete auf die Kameraden aus Holzkirchen, die im Stau standen. Bei frühlingshaften 17 Grad stellte das Warten in Bademänteln, um die Hüften geschlungenen Badetüchern und in warmen Strümpfen und Stiefeln kein Problem dar.

Mediziner badet jede Woche im See - auch im Winter

Wasserwacht-Mitglied und Mediziner Thomas Straßmüller (50) geht sogar regelmäßig ein bis zwei Mal pro Woche in den See. „Meistens bis ich krank bin, dann hör ich auf“, witzelt er. Denn vom gesundheitlichen Aspekt her könne man nicht pauschal sagen, dass Eisbaden gesund oder gesundheitsfördernd sei. „Man muss wissen, wie man es macht. Sonst kann es auch zu Herz- und Kreislaufproblemen führen“, sagt Straßmüller. Wichtig sei, es langsam anzugehen: Erst die Extremitäten abkühlen, dann den Nierenbereich, schließlich kurz eintauchen. Ob man dann ein paar Züge schwimme, sei Sache des Trainings. „Keinesfalls sollte man aber mit dem Kopf unter Wasser untertauchen“, rät der Allgemeinarzt und deutet auf etliche Eisschwimmer, die Mützen tragen.

Hatten viel Spaß: die mutigen Schwimmer. © Christian Scholle

So wie Gmunds Kulturreferent Josef Stecher und Tochter Marlene (12). Sie ist diesmal die jüngste Teilnehmerin und zum zweiten Mal dabei: „Aus Spaß und weil der Papa das macht“, sagt sie lachend. Vier weitere Jugendliche aus dem Jugendtraining sind dabei, eine Handvoll weiblicher Mitglieder. Aber überwiegend sind es die Herren, die baden gehen wollen. Insgesamt sind heuer 30 Wasserwachtler aus dem Tegernseer Tal und aus Holzkirchen am Start, die Zahl ist seit Jahren gleichbleibend. Für die meisten ist das Anschwimmen eine persönliche Tradition. „Wir finden es cool, so das neue Jahr zu begrüßen“, berichtet Sally Aldenhoven, die seit sechs Jahren und mittlerweile mit der ganzen Familie an Neujahr abtaucht.

Nach dem Gruppenbild auf dem Steg ging es ins 5,5 Grad kalte Wasser

Nach dem obligatorischen Gruppenbild auf dem Steg und den mahnenden wie aufmunternden Worten des Ortsgruppen-Vorsitzenden Quirin Perchermeier ging es los: Mit einem „Juhu!“, „Ahhh!“, „Oooohaa!“, macher sogar mit einem Juchzer oder Jodler quittierten die Wassersportler die Berührung mit dem 5,5 Grad kalten Wasser. Manche staksten vom Ufer aus ins Wasser, andere gingen von einem der beiden Stege aus rein, tauchten nur kurz ein und waren schneller wieder draußen als drinnen. Andere taten ein paar Schwimmzüge, zwei Teilnehmer schwammen gar von einem Steg zum anderen. Alle kamen sie rot und bestens durchblutet wieder raus, zogen sich um und wärmten sich drinnen in der Hütte am eingeheizten Ofen bei Glühwein und Kinderpunsch wieder auf.

„Eine tolle Erfahrung“, rief Anne Stuck (60) aus München begeistert. Sie hatte Silvester bei Freunden in Waakirchen verbracht, erst am Vormittag vom Anschwimmen erfahren, sich einen Badeanzug ausgeliehen und spontan mitgemacht. „Nächstes Jahr bin ich wieder dabei“, kündigte sie an – Mitgliedschaft bei der Wasserwacht Gmund nicht auszuschließen.

