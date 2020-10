Bahnhofsareal Gmund: Parkdeck hat die Nase vorn 

Wie ein Parkdeck am Gmunder Bahnhof aussehen könnte, hat das Ingenieurbüro Schütz in einer Animation dargestellt.

Auch Tiefgarage untersucht

Tiefgarage oder Parkdeck am Bahnhof? Diese Frage beschäftigte den Gmunder Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Der endgültige Beschluss soll in vier Wochen fallen.