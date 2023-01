Nach Bahnunfall: Anwohner wegen Gleisstoß beunruhigt

Beobachtung am Gmunder Gleisbogen

Der Bahnunfall bei Peiting (Kreis Weilheim-Schongau), bei dem ein Zug der Bayerischen Regiobahn (BRB) entgleist ist, lässt längst bekannte Sorgen der Anwohner am Gmunder Gleisbogen wieder hochkommen. Hier hat das Gleis zwei Lücken – „schon ewig“, heißt es. Michael Bourjau, Geschäftsführer der Tegernsee-Bahn (TBG) bezieht Stellung.

Gmund – Dass es vor allem auf der Strecke zwischen dem Gmunder Bahnhof und Seeglas rumpelt, quietscht und pfeift, damit müssen die Anwohner auch dieser Tage noch leben. Zumindest solange, bis die wegen der jüngsten Bauarbeiten entfernte Gleisschmieranlage wieder eingebaut ist. Noch im Januar soll dies der Fall sein. Dann soll es wieder ruhiger werden.

Angesichts des jüngsten Unglücks bei Peiting, bei dem ein überwiegend mit Schülern besetzter Zug entgleist ist, treiben eine Gmunderin, die am Gleisbogen wohnt, weitere, schon lange geäußerte Sorgen um: Es geht um einen „Gleisstoß“, also zwei Lücken, die das Gleis ausgerechnet in der engen Kurve zwischen Mangfallbrücke und Bahnhof aufweist. 2014 machte die Dame, die ihren Namen nicht öffentlich nennen möchte, erstmals die Regierung von Oberbayern aufmerksam. „In der Antwort hieß es, dass es sich um 100 Jahre alte Gleise handle, und dass es den Gleissprung brauche, damit sich die Gleise je nach Temperatur ausdehnen und wieder zusammenziehen könnten“, berichtet die Gmunderin. „Physikalisch mag das richtig sein, aber in der Praxis verändert sich da gar nichts. Das ist eine Schutzbehauptung.“

+ Dieser Gleisstoß beunruhigt die Anwohner. © THOMAS PLETTENBERG

Richtig schlimm sei es geworden, als im Sommer 2020 schwerere Lint-Züge die Integrale ablösten und der Takt verdichtet wurde. Der bisher „erträglich“ gewesene Stoß der Züge beim Überfahren der Lücke komme seitdem einem „kleinen Erdbeben“ gleich. „Zweimal, im Abstand von drei Minuten, fahren die Züge hier vorbei, und das halbstündlich“, berichtet die Gmunderin. Wenn es dieses Gleisstoßes unbedingt bedürfe, dann würde sie das ja akzeptieren, „doch bis jetzt hat man uns keine Belege geliefert.“ Und nun der Peitinger Unfall: „Wir haben schon immer die Befürchtung, dass da bei uns was passieren könnte“, sagt sie in der Hoffnung, dass das nie der Fall ist.

Tegernsee-Bahn versichert: Gleisstoß löst keine Unfallgefahr aus

Natürlich habe sie das Thema schon mehrfach auch an die Tegernsee-Bahn herangetragen, zuletzt an Geschäftsführer Michael Bourjau. Auf Nachfrage gibt der eindeutig Entwarnung: „Der Gleisstoß löst keine Unfallgefahr aus, sondern nur eine Lärmbelästigung, die in der Tat unangenehm ist.“ Sprich: Das Entgleisen eines Zuges sei ausgeschlossen. Er versichert, an dem Thema dranzusein, muss aber einräumen: „Eine technische Lösung haben wir noch keine.“ Die demnächst anstehende Erneuerung der kleinen Brücke über den Spazierweg werde die TBG zum Anlass nehmen, eine Lösung zu finden. „Ich bemühe mich darum“, versichert Bourjau.

Bis dahin stehen etliche weitere Arbeiten an für die TBG, auch wenn erst im Dezember zweieinhalb Wochen lang an mehreren Stellen gearbeitet wurde und die Strecke zwischen Schaftlach und Tegernsee gesperrt war: In Gmund auf Bahnhofshöhe muss in den kommenden Wochen ein ausgewechseltes Gleis noch verschweißt werden. Die sei auch auf Höhe Freikircherl der Fall. „Die Arbeiten werden in Fahrpausen durchgeführt, eine Sperrung ist nicht nötig“, so Bourjau.

Mehr Sicherheit für Schienen und Gleisbett: Tegernsee-Bahn investiert heuer 5,5 Millionen Euro

Desweiteren stehe heuer ein Schwellentausch am Bahnhof Tegernsee an, ein weiterer nahe des Bahnübergangs St. Quirin und bei Freikircherl. Auch die Bahnsteig-Erhöhung am Bahnhof Tegernsee werde endlich durchgeführt. Rund zwei Millionen Euro seien nur für Instandhaltungsmaßnahmen eingeplant, rund 5,5 Millionen Euro will die TBG insgesamt investieren. „Für eine kleine Bahn wie uns schon ein Kraftakt“, meint Bourjau.

Und dennoch: „Man sieht an dem jüngsten Unfall, bei dem glücklicherweise nichts Schlimmeres passiert ist, dass das Thema Gleise und Gleisbett extrem wichtig ist“, sagt Bourjau. „Ich fühle mich bestätigt, wenn ich die Arbeiten jetzt in relativ autoritärer Art und Weise durchziehe. Denn es ist doch die größte Gefahr, wenn Schienen und Gleisbett nicht in Ordnung sind.“

