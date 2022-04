Bauarbeiten in Gmund: „Bisher optimal gelaufen“

Von: Gerti Reichl

Auf Höhe und in der Mannhardtstraße sind die Bauarbeiter zur Verlegung der neuen Stromkabel noch zu Gange. © Thomas Plettenberg

„Es ist optimal gelaufen“, stellt Josef Harraßer vom Technischen Bauamt der Gemeinde Gmund mit Blick auf die Bauarbeiten in der Ortsmitte zufrieden fest. Ab Donnerstagabend, 14. April, ist die Straße wieder frei.

Gmund - Seit Ende März gräbt sich eine Baufirma durch die B 307 von der Max-Obermayer-Straße in Richtung Mannhardtstraße, um für das E-Werk Tegernsee neue Mittelspannungskabel zu verlegen.

Baustelle auf B 307 in Gmund: Wetter hat mitgespielt

„Wenn alles weiter so gut läuft, und das ist fast hundertprozentig der Fall, dann ist auch das letzte Stück, die Unterquerung der Bundesstraße in Richtung Mannhartdstraße, am Donnerstagabend geschafft“, kündigt Harraßer an. Das heißt: Der Verkehr, der bisher tagsüber nur einspurig und in Richtung Norden fließen konnte, hat dann wieder freie Bahn in beide Richtungen. Die großräumige Umfahrung, die auch Nachteile für Geschäftsleute mit sich brachte, ist dann passé. Dass das Wetter gut mitgespielt hat und auch schon Asphalt zur Verfügung stand, habe die Arbeiten beschleunigt, so Harraßer.

Bauarbeiten in Gmund: Erneute Behinderungen ab Juli

Auf ein Neues heißt es dann vermutlich ab Mitte Juli. Etwas später als geplant, werden dann die barrierefreie Bushaltestelle auf Höhe der bestehenden Überquerungshilfe sowie zwei Längsparkplätze an der Tegernseer Straße errichtet. „Dafür ist wieder eine Einbahnregelung nötig“, so Harraßer. Die Fertigstellung der Max-Obermayer-Straße, wo derzeit bereits unter dem Bahngleis die Kabel verlegt werden und die Verbesserung des Einfahrtsradius am Fischerweg sind weitere Maßnahmen, ehe ebenfalls heuer die Sanierung der Seestraße in Angriff genommen wird. „Das Volksfest kann planmäßig stattfinden“, verkündet Harraßer im Namen der Gemeinde und bedankt sich schon jetzt für die insgesamt bisher verständnisvollen Autofahrer und Anwohner.

