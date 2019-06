Stellplatz-Ablöse: Gemeinde erteilt Bauherr eine Abfuhr

Der Ausbau eines Wohn- und Geschäftshauses in Gmund hat im Ortsplanungsausschuss für Diskussionen gesorgt. Der Bauherr wollte einen weiteren Stellplatz ablösen.

Gmund – Bereits im Vorfeld hatten die Pläne für die Erweiterung eines Wohn- und Geschäftshauses und einen Anbau in der Tegernseer Straße 10 in der Gmunder Ortsmitte, die ihr Gesicht verändert, nicht nur Zustimmung im Ortsplanungsausschuss des Gemeinderats gefunden. Hauptsächlich die beträchtliche Dimensionierung wie auch die optische Gestaltung hatten für Diskussionen im Gremium gesorgt. In der jüngsten Sitzung des Gremiums ging es um die Frage des erforderlichen Parkraums.

Die bislang vor dem Haus liegende Bushaltebucht wird im Zuge des Umbaus nach Süden verschoben. Die frei werdende Fläche will der Bauherr für Parkplätze nutzen. Vier Stellplätze hat er bereits von der Gemeinde Gmund abgelöst, für 7500 Euro pro Stellplatz. „Die Ablösesumme muss die Gemeinde für die Schaffung anderweitiger Stellplätze verwenden oder in den Öffentlichen Personennahverkehr investieren“, erläuterte Bürgermeister Alfons Besel (FWG). Nun hat der Besitzer die Ablösung eines weiteren Stellplatzes beantragt.

„Ablöse sollte immer die Ausnahme sein“

Ob die vier Parkplätze auf öffentlichem Grund liegen, wollte Vize-Bürgermeister Georg Rabl (FWG) wissen, was Bauamtsleiterin Christine Wild bejahte. „Und der fünfte Stellplatz ist dann eine Art Luftnummer nach dem Motto ‚eins gemerkt‘“, monierte Rabl den Antrag. Es sei hier eine Dienstbarkeit eingetragen, erklärte Wild, in diesem Zuge sei für das Sanierungs- und Neubauvorhaben ein weiterer Stellplatz möglich.

„Ablöse sollte immer die Ausnahme sein“, machte Besel deutlich. Stellplätze sollten vornehmlich auf eigenem Grund geschaffen werden. Insofern sei der Antrag abzulehnen. Dieser Sichtweise schlossen sich die übrigen Mitglieder bei der Abstimmung an.

Stefan Gernböck

